カリアリvsインテル スタメン発表
[12.28 セリエA第18節](サルデーニャ・アレーナ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[カリアリ]
先発
GK 22 シモーネ・スクフェット
DF 6 セバスティアーノ・ルペルト
DF 26 ジェリー・ミナ
DF 28 ガブリエレ・ザッパ
DF 33 アダム・オベルト
MF 3 トンマーゾ・アウジェッロ
MF 8 ミッシェル・アドポ
MF 19 ナディル・ゾルテア
MF 29 A. Makoumbou
MF 70 ジャンルカ・ガエターノ
FW 91 ロベルト・ピッコリ
控え
GK 1 G. Ciocci
GK 71 アレン・シェリ
DF 23 マテウシュ ヴィエテスカ
DF 24 ホセ・ルイス・パロミノ
DF 37 Paulo Azzi
MF 10 ニコラス・ビオラ
MF 14 アレッサンドロ・デイオラ
MF 16 M. Prati
MF 18 ラズバン・マリン
MF 21 ヤクブ・ヤンクト
FW 9 ジャンルカ・ラパドゥーラ
FW 30 レオナルド・パボレッティ
FW 80 キングストン・ムタンドワ
FW 97 マッティア・フェリチ
監督
ダビデ・ニコラ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 42 T. Palacios
DF 50 M. Aidoo
DF 55 M. Motta
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※26:00開始
<出場メンバー>
[カリアリ]
先発
GK 22 シモーネ・スクフェット
DF 6 セバスティアーノ・ルペルト
DF 26 ジェリー・ミナ
DF 28 ガブリエレ・ザッパ
DF 33 アダム・オベルト
MF 3 トンマーゾ・アウジェッロ
MF 8 ミッシェル・アドポ
MF 19 ナディル・ゾルテア
MF 29 A. Makoumbou
MF 70 ジャンルカ・ガエターノ
控え
GK 1 G. Ciocci
GK 71 アレン・シェリ
DF 23 マテウシュ ヴィエテスカ
DF 24 ホセ・ルイス・パロミノ
DF 37 Paulo Azzi
MF 10 ニコラス・ビオラ
MF 14 アレッサンドロ・デイオラ
MF 16 M. Prati
MF 18 ラズバン・マリン
MF 21 ヤクブ・ヤンクト
FW 9 ジャンルカ・ラパドゥーラ
FW 30 レオナルド・パボレッティ
FW 80 キングストン・ムタンドワ
FW 97 マッティア・フェリチ
監督
ダビデ・ニコラ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 42 T. Palacios
DF 50 M. Aidoo
DF 55 M. Motta
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります