JO1¡¢½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é³«ºÅ·èÄê
JO1¤¬12·î28Æü¤Ë¡¢Á´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãJO1DER SHOW 2024 ¡ÆWHEREVER WE ARE¡Æ¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤òÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢JO1Ã±ÆÈ¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Î³«ºÅ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¡£¸ø±éÆüÄø¤Ï¡¢2025Ç¯4·î20Æü¡¢21Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÍÇ¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤¡ÈJO1DER SHOW¡É¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡ª¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤ÎÍÍ»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê!!¡É¤È½Ð¤ë¤È¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´î¤Ó¡¢´üÂÔ¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
JAM(¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î)¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¿À¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¶â¾ëÊË³¤¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥°¤·¤è¤¦¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ç¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤È¡¢¼«Á³¤È±ß¿Ø¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÖJO1 We Go to the TOP¡ª¡×¤È¶«¤Ó´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¡£