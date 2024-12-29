¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º£Ã¡ÛÉÍÅÄ°¡Íýº»¡¡½éÀï£²Ãå¡ÄÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¹¥È¯¿Ê¡ÖÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÎ´¶¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£³²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¡££±£±£Ò¤È£±£²£Ò¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë½éÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ°¡Íýº»¡Ê£³£¶¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£±£Ò¤Ç£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î£±£Í¤Ç¤Ï¶¯µ¤¤Ë°®¤Ã¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÉÝ¤¯¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£°ìÊý¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤·ÂÎ´¶¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÈÈÖÃêÁª¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂè£²Àï¤Ï£³ÏÈ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹¶¤á°ÌÃÖ¤«¤é¶¯µ¤¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç¾å°ÌÃå¡á¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¤òÁÀ¤¦¡£