¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÁÀ¤¦¥æ¡¼¥ô¥§¤¬Ê©ÂåÉ½FW¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤Ë¶½Ì£¡Ä¥×¥ì¥ß¥¢Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤âÆ°¸þ¤òÃí»ë¤«
¡¡¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ø¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£28ÆüÉÕ¤±¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFootball ITALIA¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇFW¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤ÎÆ°¸þ¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤«¤éPSG¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç26»î¹ç½Ð¾ì6¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ê¤É¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î³Æ¥¯¥é¥Ö¤âÆ±Áª¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤ÎÂåÍý¿Í¤È°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢PSG¤È¤·¤Æ¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¤ÎÊü½Ð¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤Î³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇFW¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤ÎÆ°¸þ¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤ÎÂåÍý¿Í¤È°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢PSG¤È¤·¤Æ¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¤ÎÊü½Ð¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤Î³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£