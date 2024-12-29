¡ÖPK¤â¤è¤®¤Ã¤¿¡Ä¡×ÄëµþDFÅÄ½êè½²¢¡¢½ªÈ×¤Î¼ºÅÀ¤â¸«»ö¤Ê¾¡Íø¤Ë´¶¼Õ¡ÖÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×
Äëµþ¹â¹»¤Î¼éÈ÷¤ò»Ù¤¨¤¿DFÅÄ½êè½²¢¤¬¡¢³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔµÌ¹â¹»Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Äëµþ¤Ï28Æü¡¢Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î³«ËëÀï¤ÇµþÅÔµÌ¤ÈÂÐÀï¡£Àï¸åºÇÂ¿¤Î6ÅÙÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢15Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢·àÅª¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
»î¹çÁá¡¹¤ËCK¤«¤éDF¥é¥Ó¡¼¥ËÌ¤Íö¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿Äëµþ¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¸åÈ¾¤Ø¡£¤·¤«¤·73Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢75Ê¬¤ËµÜËÜ¼þÀ¬¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¾¡¤Á±Û¤·¡£2-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Äëµþ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹ñÎ©¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÅÄ½ê¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Ç¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Æþ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤°¤é¤¤´ÑµÒ¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÌ¤ÇÂ¿¾¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢1Ëü8000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤ËÍ½ÁÛ³°¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Á°È¾¤É¤³¤«ÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄ½ê¡£¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Çµ¢¤Ã¤¿»þ¤ËÆ£ÁÒ´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ø¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢Æ£ÁÒ´²´ÆÆÄ¤«¤é¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¤Ï¾¯¤·³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼çÆ³¸¢¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢73Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£ÅÄ½ê¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËPK¤â¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤¿»þ¤Ë·ù¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤Ï´®¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö73Ê¬¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï±ß¿ØÁÈ¤ó¤À»þ¤Ë¡Ø¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æâ¿´¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤Î»þ¤Ï¡¢(º½²¡)ÂçæÆ¤¬µåºÝ¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¤â½Ä¥Ñ¥¹¤Î¥³¡¼¥¹¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÅÀ¤¬Æþ¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È(µÜËÜ)¼þÀ¬¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°¤ÎÁª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤âÎãÇ¯Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄ½ê¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ã¯¤«1¿Í¤«ÆüÂØ¤ï¤ê¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬½Ð¤¿»î¹ç¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¤¢¤Þ¤êÁê¼ê¤Î¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥¯¥»¤È¤«ÆÃÄ§¤òÄÏ¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÁê¼ê9ÈÖ¤ÎÁª¼ê(°ËÆ£Ì«ÂÀ)¤ËÂÎ¤ò°ì²óÆþ¤ì¤Æ¤â¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸åÈ¾¤â¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢DF¤È¤·¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¾¯¤·È¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¿¾ÊÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Äëµþ¤Ï28Æü¡¢Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î³«ËëÀï¤ÇµþÅÔµÌ¤ÈÂÐÀï¡£Àï¸åºÇÂ¿¤Î6ÅÙÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢15Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢·àÅª¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
»î¹çÁá¡¹¤ËCK¤«¤éDF¥é¥Ó¡¼¥ËÌ¤Íö¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿Äëµþ¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¸åÈ¾¤Ø¡£¤·¤«¤·73Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢75Ê¬¤ËµÜËÜ¼þÀ¬¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¾¡¤Á±Û¤·¡£2-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Á°È¾¤É¤³¤«ÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄ½ê¡£¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Çµ¢¤Ã¤¿»þ¤ËÆ£ÁÒ´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ø¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢Æ£ÁÒ´²´ÆÆÄ¤«¤é¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¤Ï¾¯¤·³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼çÆ³¸¢¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢73Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£ÅÄ½ê¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËPK¤â¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤¿»þ¤Ë·ù¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤Ï´®¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö73Ê¬¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï±ß¿ØÁÈ¤ó¤À»þ¤Ë¡Ø¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æâ¿´¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤Î»þ¤Ï¡¢(º½²¡)ÂçæÆ¤¬µåºÝ¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¤â½Ä¥Ñ¥¹¤Î¥³¡¼¥¹¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÅÀ¤¬Æþ¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È(µÜËÜ)¼þÀ¬¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°¤ÎÁª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤âÎãÇ¯Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄ½ê¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ã¯¤«1¿Í¤«ÆüÂØ¤ï¤ê¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬½Ð¤¿»î¹ç¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¤¢¤Þ¤êÁê¼ê¤Î¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥¯¥»¤È¤«ÆÃÄ§¤òÄÏ¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÁê¼ê9ÈÖ¤ÎÁª¼ê(°ËÆ£Ì«ÂÀ)¤ËÂÎ¤ò°ì²óÆþ¤ì¤Æ¤â¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸åÈ¾¤â¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢DF¤È¤·¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¾¯¤·È¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¿¾ÊÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£