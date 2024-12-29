¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡ÛÊöÎµÂÀ¤¬Á°¸¡¹¥´¶¿¨¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡ÖÂè£¶£µ²óº´²ì¸©Áª¼ê¸¢¡×¤¬£²£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µÂç¾³Ê¤Ç£ÖÉ®Æ¬¸õÊä¤ÎÊöÎµÂÀ¡Ê£³£¹¡áº´²ì¡Ë¤Ï£µ£¶¹æµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡££²Ï¢Î¨¤Ï£³£´¡ó¡¢£²Í¥½Ð£°£Ö¤Èµ¡Îò¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢»ÈÍÑ£¹ÀáÃæ£¶Àá¤¬£Âµé¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡££Á£±¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤À£²Àá¤Ï¤È¤â¤ËÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°·î¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ£³£Ä£á£ù£ó¤Ç¤ÏµÈÀî¸µ¹À¤¬¾è¤Ã¤ÆÍ¥½Ð¡£Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¤Ç£Æ¤Ë»¶¤Ã¤¿¤¬¡ÖÀ°È÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¿¤Ó¤Ï·ë¹½¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£½ÐÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²÷Â®¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡££³ÁöÁ°¤âÈø¾å²íÌé¤¬Àá´Ö¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¥¡¼¥×¤ÇÍ¥½Ð¡£¡Ö¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤Êý¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤è¤ê¤Ï¶¯¤á¡×¤È¿¤ÓÃæ¿´¤Ë¹¥´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ·±¤ò½ª¤¨¤¿Êö¤â¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£Á°Áö¤Î½»Ç·¹¾£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÌ¤¾¡Íø¤È¸«¤»¾ì¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ¸µÀµ·î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£