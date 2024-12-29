Travis Japan¤¬¥Ó¥ªー¥ë¥ªー¥¬¥Ë¥¯¥¹¤Î¿·CM¤ËÅÐ¾ì¡ª¿·¶Ê¡ÖGolden Girl¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¥Ñ¥Õ¥À¥ó¥¹
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖËÍ¤é¤Î¥À¥ó¥¹¤È¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ì½ï¤ËÊü¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ë
µ¡Ç½À¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¨¥¢¥ì¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Öbior orgaics¡Ê¥Ó¥ªー¥ë¥ªー¥¬¥Ë¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢1·î15Æü¤Ë¡È¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥¯¥¢ ¥¨¥¢¥ì¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥°¥í¥¦¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£
¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëTravis Japan¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¯ー¥ë¤Ê¿·CM¡Öbior organics ¥¨¥¢¥ì¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¥Ñ¥Õ¥À¥ó¥¹ÊÔ¡×¤òÆ±Æü¤è¤ê¥ª¥ó¥¨¥¢ー¤¹¤ëÂ¾¡¢¿·CM¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÁ´¹ñ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¿·CM¤Ç¤Ï¡¢1·î15Æü¤«¤é¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ë¥¨¥¢¥ì¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÇò¤È¹õ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¡¢Travis Japan¤¬¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿Áõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£
CM¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVIIsual¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖGolden Girl¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¡ÖGolden Girl¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¥é¥¥é¥½¥ó¥°¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Î¤³¤Î¶Ê¤Ï¡Ö²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¤¬¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢CM¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬¡È¥Ñ¥Õ¥À¥ó¥¹¡É¤ò½éÈäÏª¡£·Ú¤ä¤«¤Ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¥ã¥Ã¥Áー¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢CM¤ÎÂ¾¡¢¥¨¥¢¥ì¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÁ´¹ñ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿·CM¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢bior organics¤Î¾¦ÉÊ¡Ê»¨²ß¤ò½ü¤¯¡Ë¤òÀÇ¹þ6,600±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡£¾ÜºÙ¤Ïbior orgaics¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¿·CM¡Öbior organics ¥¨¥¢¥ì¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¥Ñ¥Õ¥À¥ó¥¹ÊÔ¡×¥·¥çー¥ÈÈÇ
https://youtu.be/yosf7d6jwAk
bior organics¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://biororganics.com/
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/