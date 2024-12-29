²Â»Ò¤µ¤Þ30ºÐ¤Ë¡¡ÈïºÒ¼Ô¤Î°Â¿´¤ò´ê¤¤
¡¡½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï29Æü¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤ÏÌó80·ï¤Î¹Ô»ö¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¹ñÌ±¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä³ÆÃÏ¤ÎºÒ³²¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¡¹¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÒ³²»þ¤ò´Þ¤á¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1·î¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡ÖÄ°³Ð¾ã³²»ù¤ò°é¤Æ¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë²ñ¡×¤Ç¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Î¼¬³¨ºî²È¤Èº©ÃÌ¤·¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¹©·Ý²ñ¤ÎÅ¸Í÷²ñ»ë»¡¤Ç10·î¤Ë¶âÂô»Ô¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌ³¤Ç¾ã³²¼Ô¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£6·î¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤È±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ò¿¶¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¡£8·î¤ÏÊ¡Åç¸©¤Ç¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤é¤Î¥¥ã¥ó¥×Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢Í¼¿©¤ÎÇÛÁ·¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼êÏÃ¤ò»È¤Ã¤¿¸øÌ³¤òÂ³¤±¤ë¤Û¤«¡¢Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤ÇÈó¾ï¶Ð¾üÂ÷¿¦°÷¤È¤·¤Æ½µ2Æü¤Û¤É¶ÐÌ³¤¹¤ë¡£
¡¡³°¹ñË¬Ìä¤Ï5·î¡¢³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©125¼þÇ¯¤ËºÝ¤·¤Æ¥®¥ê¥·¥ã¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¡£