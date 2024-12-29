½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ30ºÐ¤Ë¡¡ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤Ë¿´´ó¤»¡¡¼Ò²ñ¤ËÎÏ¤òÃí¤°¿Í¡¹¤Ë·É°Õ¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á
½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê29Æü¡Ë¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÜÆâÄ£¤Ï²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤ëÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤·¤¿ÌÚ¡¹¤òÄ¯¤á¤ÆÍî¤ÁÍÕ¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃãÈª¤ÎÃæ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸æÍÑÃÏ¤Î¼«Á³¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÇÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤ÎºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÈïºÒ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä¸øÌ³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤Ê¤É¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë·É°Õ¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤¿¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÈïºÒ¤·¤¿ÅÁÅý¹©·Ýºî²È¤Èº©ÃÌ
ÆüËÜ¹©·Ý²ñ¤ÎÁíºÛ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¤Î2·î¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¡ÖÆüËÜÅÁÅý¹©·ÝÅ¸Ê¡²¬Å¸¡×¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¤ÇÈïºÒ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÅ¸Í÷²ñ¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿ºî²È¤ÎºîÉÊ¤òÇ®¿´¤Ë´Õ¾Þ¤·¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¸¯¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
10·î¤Ë¤ÏÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿ÀÐÀî¸©¤òË¬Ìä¡£2·î¤ËÊ¡²¬¸©¤Î¹©·ÝÅ¸¤Ç¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬´Õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¼Ô¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¤ÊºÒ³²¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢ºÒ³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò·«¤êÊÖ¤·»×¤¤½Ð¤·¡¢°Æ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¼êÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¸½ºß¡¢Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤ÇÈó¾ï¶Ð¾üÂ÷¿¦°÷¤È¤·¤Æ½µ¤Ë2Æü¤Û¤ÉÄÌ¶Ð¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¡£¼êÏÃ¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ»½Ñ¤òËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤È¸òÎ®¤·¤¿¿Í
¡ÖÅþÃå¤¹¤ë¤Ê¤ê¥®¥ê¥·¥ã¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼êÏÃ¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
5·î¤Î¥®¥ê¥·¥ã¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë»ÜÀß¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬ÌäÁ°¤Ë³Ð¤¨¤¿¥®¥ê¥·¥ã¤Î¼êÏÃ¤ò»È¤¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤ò¸«¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ï¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë9·î¤Ë¤Ï²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÄ»¼è¸©¤Ç¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»À¸¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼êÏÃ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼êÏÃ¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤Ê¸À¸ì¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ä¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¼êÏÃ¤Î¥³¥ó¥È¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢½Ð¾ì¤·¤¿À¸ÅÌ¤È¼êÏÃ¤Ç¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î´ê¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ
Ë¬ÌäÀè¤Ç²ñ¤¦¿Í¡¹¤ÎÏÃ¤ËÃúÇ«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¤È¤á¤é¤ì¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¡£¤½¤ó¤Ê²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁªÂò»è¤ò»ý¤Æ¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¸áÁ°Ãæ¡¢¹Äµï¤Î¸æ½ê¤òË¬Ìä¤·¤Æ¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ËÃÂÀ¸Æü¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¡¢ÀçÆ¶¸æ½ê¤Ç¤Ï¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£