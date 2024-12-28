『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』



・公開日 ：2025 年2月21日（金）より期間限定で全国劇場公開・出演 ：YOASOBI・配給 ：WOWOW・特典 ：入場者プレゼントの配布予定 ※内容は後日発表・上映料金 ：一般 2,700 円・小人 1,800 円（税込）※小人は3歳から高校生まで。ただし、一部劇場では中学生までのご利用となる場合もございます。ご鑑賞いただく劇場にてご確認ください。・上映尺 ：158分・特設サイト：https://www.wowow.co.jp/film/yoasobi/・クレジット： Ⓒ2025 WOWOW［先行上映 開催概要］・公開日 ：2025 年 2 月 20 日（木）19:00 開始予定・開催劇場 ：全国30館（詳細は公式サイトよりご確認ください）・特典 ：先行上映限定 特別入場者プレゼント「“超現実” CREW PASS Key Chain」配布決定・先行上映料金 ：3,800円（一律特別興行料金・税込）・内容 ：本編＋特別本人コメント映像※先行上映ではムビチケはご利用いただけません。※お席はお選びいただけません。※チケット販売は、おひとり様2枚までとさせていただきます。※各種鑑賞券、招待券など使用不可※内容はすべて予定です。予告なしに変更する場合がございます。〔「CLUB 夜遊」限定抽選先行（FC 抽選先行）〕2024年12月28 日（土）23：00〜チケット販売開始〔プレリクエスト抽選先行〕2025年1月25日（土）18：00〜チケット販売開始URL：https://l-tike.com/yoasobi-movie/〔ローチケ、Loppi にて一般先着発売〕2025年2月12日（水）18：00〜チケット販売開始〔各劇場 HP・各劇場窓口にて販売〕2025年2月18 日（火）〜順次販売開始［ムビチケについて］『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』のムビチケカード、ムビチケ前売券（オンライン）を発売いたします。◆ムビチケカード一般：2,400円（税込）、小人：1,500円（税込）発売開始：2024年12月29日（日）販売箇所：・全国上映館（一部劇場を除く）・各種通販サイト AM10：00〜販売スタートMOVIE WALKER STORE：https://goods.moviewalker.jp/categories/6342219/?ref=officialメイジャー通販サイト:https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M97832283124◆ムビチケ前売券（オンライン） ※カード券ではございません一般：2,400円（税込）、小人：1,500円（税込）発売開始：2024年12月28日（土）23：00〜販売スタートURL：https://mvtk.jp/Film/087800?from=official※小人は3歳から高校生まで。ただし、一部劇場では中学生までのご利用となる場合もございます。ご鑑賞いただく劇場にてご確認ください。※2月20日（木）実施の先行上映ではムビチケはご利用いただけません。※詳細は公式HPをご確認ください。［上映劇場］★マークは2月20日（木）の先行上映実施劇場北海道 イオンシネマ釧路北海道 イオンシネマ旭川駅前北海道 イオンシネマ江別 ★北海道 札幌シネマフロンティア ★北海道 シネマ太陽帯広北海道 シネマ太陽函館青森 ＴＯＨＯシネマズおいらせ下田岩手 フォーラム盛岡宮城 ＴＯＨＯシネマズ仙台 ★宮城 イオンシネマ名取宮城 イオンシネマ新利府宮城 ＭＯＶＩＸ仙台 ★秋田 ＴＯＨＯシネマズ秋田山形 ムービーオンやまがた福島 フォーラム福島茨城 ユナイテッド・シネマ水戸茨城 ＭＯＶＩＸつくば栃木 ＴＯＨＯシネマズ宇都宮栃木 ＭＯＶＩＸ宇都宮群馬 イオンシネマ太田群馬 109 シネマズ高崎群馬 ＭＯＶＩＸ伊勢崎埼玉 T・ジョイ エミテラス所沢埼玉 イオンシネマ越谷レイクタウン埼玉 イオンシネマ春日部埼玉 ＭＯＶＩＸ川口 ★埼玉 ＭＯＶＩＸさいたま ★千葉 イオンシネマ千葉ニュータウン千葉 ＭＯＶＩＸ柏の葉千葉 イオンシネマ幕張新都心 ★千葉 京成ローザ１０ ★東京 ＴＯＨＯシネマズ日比谷 ★東京 ＴＯＨＯシネマズ渋谷 ★東京 ＴＯＨＯシネマズ新宿東京 立川シネマシティ東京 イオンシネマ板橋東京 イオンシネマシアタス調布東京 109 シネマズ二子玉川東京 新宿バルト９ ★東京 池袋HUMAXシネマズ ★神奈川 イオンシネマみなとみらい ★神奈川 109 シネマズ川崎 ★神奈川 ＴＯＨＯシネマズ海老名神奈川 イオンシネマ新百合ヶ丘神奈川 ＭＯＶＩＸ橋本神奈川 Ｔ・ジョイ横浜 ★新潟 Ｔ・ジョイ新潟万代 ★富山 ＴＯＨＯシネマズファボーレ富山石川 ユナイテッド・シネマ金沢福井 福井コロナシネマワールド山梨 ＴＯＨＯシネマズ甲府長野 イオンシネマ松本岐阜 ＴＯＨＯシネマズ岐阜岐阜 イオンシネマ各務原静岡 シネシティザート静岡 イオンシネマ富士宮愛知 イオンシネマ名古屋茶屋 ★愛知 イオンシネマ大高愛知 ミッドランドスクエアシネマ ★愛知 イオンシネマ岡崎三重 109 シネマズ四日市滋賀 ユナイテッド・シネマ大津京都 イオンシネマ京都桂川京都 Ｔ・ジョイ京都 ★京都 ＭＯＶＩＸ京都 ★大阪 ＴＯＨＯシネマズなんば・本館 ★大阪 Ｔ・ジョイ梅田大阪 イオンシネマ茨木大阪 ＭＯＶＩＸ堺大阪 大阪ステーションシティシネマ ★兵庫 ＴＯＨＯシネマズ西宮ＯＳ ★兵庫 109 シネマズHAT神戸 ★兵庫 ＭＯＶＩＸあまがさき奈良 ユナイテッド・シネマ橿原和歌山 イオンシネマ和歌山鳥取 ＭＯＶＩＸ日吉津島根 Ｔ・ジョイ出雲岡山 イオンシネマ岡山 ★岡山 ＭＯＶＩＸ倉敷広島 広島バルト11 ★広島 イオンシネマ広島西風新都山口 シネマサンシャイン下関 ★山口 シネマ・スクエア7 ★徳島 イオンシネマ徳島香川 イオンシネマ宇多津愛媛 シネマサンシャインエミフルMASAKI高知 ＴＯＨＯシネマズ高知福岡 ユナイテッド・シネマ福岡ももち ★福岡 T・ジョイ博多 ★福岡 イオンシネマ戸畑佐賀 109 シネマズ佐賀長崎 ＴＯＨＯシネマズ長崎熊本 ＴＯＨＯシネマズ熊本サクラマチ大分 ＴＯＨＯシネマズアミュプラザおおいた宮崎 セントラルシネマ宮崎鹿児島 鹿児島ミッテ10沖縄 ＣＩＮＥＭＡＳ Ｑ※各種プレミアムシートの設定がある劇場に関しては、別途追加料金が加算されます。