YOASOBIが、自身初のドームライブ＜YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”＞のの東京ドーム公演が映画化することを発表した。

◆YOASOBI 画像

結成5周年を記念して開催されたライブとなっており、映画では2024年11月10日に開催されたファイナル公演が収められている。映画は2025年2月21日より、『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』として全国97館の劇場にて公開となる。


さらに公開前日の2月20日には、30館の劇場に限定し、前夜祭となる“先行上映”も実施。この日限定の特別入場者プレゼントとして、ドームライブにて実際にスタッフが着用していたパスをモチーフにした「“超現実” CREW PASS Key Chain」の配布も決定している。先行上映のチケットは12月28日より、YOASOBIオフィシャルファンクラブ「CLUB 夜遊」にてチケット先行販売がスタートしているので、是非チェックしてほしい。

劇場版では、トータル17万人を動員したドーム公演の中から、東京ドームのファイナル公演の模様に、当日披露された全ての楽曲のほか、貴重なドキュメンタリー映像を加えた、プレミアムな内容となっているとのことだ。


『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』

・公開日 ：2025 年2月21日（金）より期間限定で全国劇場公開
・出演 ：YOASOBI
・配給 ：WOWOW
・特典 ：入場者プレゼントの配布予定 ※内容は後日発表
・上映料金 ：一般 2,700 円・小人 1,800 円（税込）
※小人は3歳から高校生まで。ただし、一部劇場では中学生までのご利用となる場合もございます。ご鑑賞いただく劇場にてご確認ください。
・上映尺 ：158分
・特設サイト：https://www.wowow.co.jp/film/yoasobi/
・クレジット： Ⓒ2025 WOWOW

［先行上映 開催概要］
・公開日 ：2025 年 2 月 20 日（木）19:00 開始予定
・開催劇場 ：全国30館（詳細は公式サイトよりご確認ください）
・特典 ：先行上映限定 特別入場者プレゼント「“超現実” CREW PASS Key Chain」配布決定
・先行上映料金 ：3,800円（一律特別興行料金・税込）
・内容 ：本編＋特別本人コメント映像
※先行上映ではムビチケはご利用いただけません。
※お席はお選びいただけません。
※チケット販売は、おひとり様2枚までとさせていただきます。
※各種鑑賞券、招待券など使用不可
※内容はすべて予定です。予告なしに変更する場合がございます。
〔「CLUB 夜遊」限定抽選先行（FC 抽選先行）〕2024年12月28 日（土）23：00〜チケット販売開始
〔プレリクエスト抽選先行〕2025年1月25日（土）18：00〜チケット販売開始
URL：https://l-tike.com/yoasobi-movie/
〔ローチケ、Loppi にて一般先着発売〕2025年2月12日（水）18：00〜チケット販売開始
〔各劇場 HP・各劇場窓口にて販売〕2025年2月18 日（火）〜順次販売開始

［ムビチケについて］
『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』のムビチケカード、ムビチケ前売券（オンライン）を発売いたします。
◆ムビチケカード
一般：2,400円（税込）、小人：1,500円（税込）
発売開始：2024年12月29日（日）
販売箇所：
・全国上映館（一部劇場を除く）
・各種通販サイト AM10：00〜販売スタート
MOVIE WALKER STORE：https://goods.moviewalker.jp/categories/6342219/?ref=official
メイジャー通販サイト:
https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M97832283124
◆ムビチケ前売券（オンライン） ※カード券ではございません
一般：2,400円（税込）、小人：1,500円（税込）
発売開始：2024年12月28日（土）23：00〜販売スタート
URL：https://mvtk.jp/Film/087800?from=official
※小人は3歳から高校生まで。ただし、一部劇場では中学生までのご利用となる場合もございます。
ご鑑賞いただく劇場にてご確認ください。
※2月20日（木）実施の先行上映ではムビチケはご利用いただけません。
※詳細は公式HPをご確認ください。


［上映劇場］
★マークは2月20日（木）の先行上映実施劇場
北海道　イオンシネマ釧路
北海道　イオンシネマ旭川駅前
北海道　イオンシネマ江別　★
北海道　札幌シネマフロンティア　★
北海道　シネマ太陽帯広
北海道　シネマ太陽函館
青森　　ＴＯＨＯシネマズおいらせ下田
岩手　　フォーラム盛岡
宮城　　ＴＯＨＯシネマズ仙台　★
宮城　　イオンシネマ名取
宮城　　イオンシネマ新利府
宮城　　ＭＯＶＩＸ仙台　★
秋田　　ＴＯＨＯシネマズ秋田
山形　　ムービーオンやまがた
福島　　フォーラム福島
茨城　　ユナイテッド・シネマ水戸
茨城　　ＭＯＶＩＸつくば
栃木　　ＴＯＨＯシネマズ宇都宮
栃木　　ＭＯＶＩＸ宇都宮
群馬　　イオンシネマ太田
群馬　　109 シネマズ高崎
群馬　　ＭＯＶＩＸ伊勢崎
埼玉　　T・ジョイ エミテラス所沢
埼玉　　イオンシネマ越谷レイクタウン
埼玉　　イオンシネマ春日部
埼玉　　ＭＯＶＩＸ川口　★
埼玉　　ＭＯＶＩＸさいたま　★
千葉　　イオンシネマ千葉ニュータウン
千葉　　ＭＯＶＩＸ柏の葉
千葉　　イオンシネマ幕張新都心　★
千葉　　京成ローザ１０　★
東京　　ＴＯＨＯシネマズ日比谷　★
東京　　ＴＯＨＯシネマズ渋谷　★
東京　　ＴＯＨＯシネマズ新宿
東京　　立川シネマシティ
東京　　イオンシネマ板橋
東京　　イオンシネマシアタス調布
東京　　109 シネマズ二子玉川
東京　　新宿バルト９　★
東京　　池袋HUMAXシネマズ　★
神奈川　イオンシネマみなとみらい　★
神奈川　109 シネマズ川崎　★
神奈川　ＴＯＨＯシネマズ海老名
神奈川　イオンシネマ新百合ヶ丘
神奈川　ＭＯＶＩＸ橋本
神奈川　Ｔ・ジョイ横浜　★
新潟　　Ｔ・ジョイ新潟万代　★
富山　　ＴＯＨＯシネマズファボーレ富山
石川　　ユナイテッド・シネマ金沢
福井　　福井コロナシネマワールド
山梨　　ＴＯＨＯシネマズ甲府
長野　　イオンシネマ松本
岐阜　　ＴＯＨＯシネマズ岐阜
岐阜　　イオンシネマ各務原
静岡　　シネシティザート
静岡　　イオンシネマ富士宮
愛知　　イオンシネマ名古屋茶屋　★
愛知　　イオンシネマ大高
愛知　　ミッドランドスクエアシネマ　★
愛知　　イオンシネマ岡崎
三重　　109 シネマズ四日市
滋賀　　ユナイテッド・シネマ大津
京都　　イオンシネマ京都桂川
京都　　Ｔ・ジョイ京都　★
京都　　ＭＯＶＩＸ京都　★
大阪　　ＴＯＨＯシネマズなんば・本館　★
大阪　　Ｔ・ジョイ梅田
大阪　　イオンシネマ茨木
大阪　　ＭＯＶＩＸ堺
大阪　　大阪ステーションシティシネマ　★
兵庫　　ＴＯＨＯシネマズ西宮ＯＳ　★
兵庫　　109 シネマズHAT神戸　★
兵庫　　ＭＯＶＩＸあまがさき
奈良　　ユナイテッド・シネマ橿原
和歌山　イオンシネマ和歌山
鳥取　　ＭＯＶＩＸ日吉津
島根　　Ｔ・ジョイ出雲
岡山　　イオンシネマ岡山　★
岡山　　ＭＯＶＩＸ倉敷
広島　　広島バルト11　★
広島　　イオンシネマ広島西風新都
山口　　シネマサンシャイン下関　★
山口　　シネマ・スクエア7　★
徳島　　イオンシネマ徳島
香川　　イオンシネマ宇多津
愛媛　　シネマサンシャインエミフルMASAKI
高知　　ＴＯＨＯシネマズ高知
福岡　　ユナイテッド・シネマ福岡ももち　★
福岡　　T・ジョイ博多　★
福岡　　イオンシネマ戸畑
佐賀　　109 シネマズ佐賀
長崎　　ＴＯＨＯシネマズ長崎
熊本　　ＴＯＨＯシネマズ熊本サクラマチ
大分　　ＴＯＨＯシネマズアミュプラザおおいた
宮崎　　セントラルシネマ宮崎
鹿児島　鹿児島ミッテ10
沖縄　　ＣＩＮＥＭＡＳ　Ｑ
※各種プレミアムシートの設定がある劇場に関しては、別途追加料金が加算されます。