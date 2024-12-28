YOASOBI、結成5周年を記念した自身初のドームライブが映画化決定。公開前日には先行上映実施も
YOASOBIが、自身初のドームライブ＜YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”＞のの東京ドーム公演が映画化することを発表した。
◆YOASOBI 画像
結成5周年を記念して開催されたライブとなっており、映画では2024年11月10日に開催されたファイナル公演が収められている。映画は2025年2月21日より、『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』として全国97館の劇場にて公開となる。
さらに公開前日の2月20日には、30館の劇場に限定し、前夜祭となる“先行上映”も実施。この日限定の特別入場者プレゼントとして、ドームライブにて実際にスタッフが着用していたパスをモチーフにした「“超現実” CREW PASS Key Chain」の配布も決定している。先行上映のチケットは12月28日より、YOASOBIオフィシャルファンクラブ「CLUB 夜遊」にてチケット先行販売がスタートしているので、是非チェックしてほしい。
劇場版では、トータル17万人を動員したドーム公演の中から、東京ドームのファイナル公演の模様に、当日披露された全ての楽曲のほか、貴重なドキュメンタリー映像を加えた、プレミアムな内容となっているとのことだ。
『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』
・出演 ：YOASOBI
・配給 ：WOWOW
・特典 ：入場者プレゼントの配布予定 ※内容は後日発表
・上映料金 ：一般 2,700 円・小人 1,800 円（税込）
※小人は3歳から高校生まで。ただし、一部劇場では中学生までのご利用となる場合もございます。ご鑑賞いただく劇場にてご確認ください。
・上映尺 ：158分
・特設サイト：https://www.wowow.co.jp/film/yoasobi/
・クレジット： Ⓒ2025 WOWOW
［先行上映 開催概要］
・公開日 ：2025 年 2 月 20 日（木）19:00 開始予定
・開催劇場 ：全国30館（詳細は公式サイトよりご確認ください）
・特典 ：先行上映限定 特別入場者プレゼント「“超現実” CREW PASS Key Chain」配布決定
・先行上映料金 ：3,800円（一律特別興行料金・税込）
・内容 ：本編＋特別本人コメント映像
※先行上映ではムビチケはご利用いただけません。
※お席はお選びいただけません。
※チケット販売は、おひとり様2枚までとさせていただきます。
※各種鑑賞券、招待券など使用不可
※内容はすべて予定です。予告なしに変更する場合がございます。
〔「CLUB 夜遊」限定抽選先行（FC 抽選先行）〕2024年12月28 日（土）23：00〜チケット販売開始
〔プレリクエスト抽選先行〕2025年1月25日（土）18：00〜チケット販売開始
URL：https://l-tike.com/yoasobi-movie/
〔ローチケ、Loppi にて一般先着発売〕2025年2月12日（水）18：00〜チケット販売開始
〔各劇場 HP・各劇場窓口にて販売〕2025年2月18 日（火）〜順次販売開始
［ムビチケについて］
『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』のムビチケカード、ムビチケ前売券（オンライン）を発売いたします。
◆ムビチケカード
一般：2,400円（税込）、小人：1,500円（税込）
発売開始：2024年12月29日（日）
販売箇所：
・全国上映館（一部劇場を除く）
・各種通販サイト AM10：00〜販売スタート
MOVIE WALKER STORE：https://goods.moviewalker.jp/categories/6342219/?ref=official
メイジャー通販サイト:
https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M97832283124
◆ムビチケ前売券（オンライン） ※カード券ではございません
一般：2,400円（税込）、小人：1,500円（税込）
発売開始：2024年12月28日（土）23：00〜販売スタート
URL：https://mvtk.jp/Film/087800?from=official
※小人は3歳から高校生まで。ただし、一部劇場では中学生までのご利用となる場合もございます。
ご鑑賞いただく劇場にてご確認ください。
※2月20日（木）実施の先行上映ではムビチケはご利用いただけません。
※詳細は公式HPをご確認ください。
［上映劇場］
★マークは2月20日（木）の先行上映実施劇場
北海道 イオンシネマ釧路
北海道 イオンシネマ旭川駅前
北海道 イオンシネマ江別 ★
北海道 札幌シネマフロンティア ★
北海道 シネマ太陽帯広
北海道 シネマ太陽函館
青森 ＴＯＨＯシネマズおいらせ下田
岩手 フォーラム盛岡
宮城 ＴＯＨＯシネマズ仙台 ★
宮城 イオンシネマ名取
宮城 イオンシネマ新利府
宮城 ＭＯＶＩＸ仙台 ★
秋田 ＴＯＨＯシネマズ秋田
山形 ムービーオンやまがた
福島 フォーラム福島
茨城 ユナイテッド・シネマ水戸
茨城 ＭＯＶＩＸつくば
栃木 ＴＯＨＯシネマズ宇都宮
栃木 ＭＯＶＩＸ宇都宮
群馬 イオンシネマ太田
群馬 109 シネマズ高崎
群馬 ＭＯＶＩＸ伊勢崎
埼玉 T・ジョイ エミテラス所沢
埼玉 イオンシネマ越谷レイクタウン
埼玉 イオンシネマ春日部
埼玉 ＭＯＶＩＸ川口 ★
埼玉 ＭＯＶＩＸさいたま ★
千葉 イオンシネマ千葉ニュータウン
千葉 ＭＯＶＩＸ柏の葉
千葉 イオンシネマ幕張新都心 ★
千葉 京成ローザ１０ ★
東京 ＴＯＨＯシネマズ日比谷 ★
東京 ＴＯＨＯシネマズ渋谷 ★
東京 ＴＯＨＯシネマズ新宿
東京 立川シネマシティ
東京 イオンシネマ板橋
東京 イオンシネマシアタス調布
東京 109 シネマズ二子玉川
東京 新宿バルト９ ★
東京 池袋HUMAXシネマズ ★
神奈川 イオンシネマみなとみらい ★
神奈川 109 シネマズ川崎 ★
神奈川 ＴＯＨＯシネマズ海老名
神奈川 イオンシネマ新百合ヶ丘
神奈川 ＭＯＶＩＸ橋本
神奈川 Ｔ・ジョイ横浜 ★
新潟 Ｔ・ジョイ新潟万代 ★
富山 ＴＯＨＯシネマズファボーレ富山
石川 ユナイテッド・シネマ金沢
福井 福井コロナシネマワールド
山梨 ＴＯＨＯシネマズ甲府
長野 イオンシネマ松本
岐阜 ＴＯＨＯシネマズ岐阜
岐阜 イオンシネマ各務原
静岡 シネシティザート
静岡 イオンシネマ富士宮
愛知 イオンシネマ名古屋茶屋 ★
愛知 イオンシネマ大高
愛知 ミッドランドスクエアシネマ ★
愛知 イオンシネマ岡崎
三重 109 シネマズ四日市
滋賀 ユナイテッド・シネマ大津
京都 イオンシネマ京都桂川
京都 Ｔ・ジョイ京都 ★
京都 ＭＯＶＩＸ京都 ★
大阪 ＴＯＨＯシネマズなんば・本館 ★
大阪 Ｔ・ジョイ梅田
大阪 イオンシネマ茨木
大阪 ＭＯＶＩＸ堺
大阪 大阪ステーションシティシネマ ★
兵庫 ＴＯＨＯシネマズ西宮ＯＳ ★
兵庫 109 シネマズHAT神戸 ★
兵庫 ＭＯＶＩＸあまがさき
奈良 ユナイテッド・シネマ橿原
和歌山 イオンシネマ和歌山
鳥取 ＭＯＶＩＸ日吉津
島根 Ｔ・ジョイ出雲
岡山 イオンシネマ岡山 ★
岡山 ＭＯＶＩＸ倉敷
広島 広島バルト11 ★
広島 イオンシネマ広島西風新都
山口 シネマサンシャイン下関 ★
山口 シネマ・スクエア7 ★
徳島 イオンシネマ徳島
香川 イオンシネマ宇多津
愛媛 シネマサンシャインエミフルMASAKI
高知 ＴＯＨＯシネマズ高知
福岡 ユナイテッド・シネマ福岡ももち ★
福岡 T・ジョイ博多 ★
福岡 イオンシネマ戸畑
佐賀 109 シネマズ佐賀
長崎 ＴＯＨＯシネマズ長崎
熊本 ＴＯＨＯシネマズ熊本サクラマチ
大分 ＴＯＨＯシネマズアミュプラザおおいた
宮崎 セントラルシネマ宮崎
鹿児島 鹿児島ミッテ10
沖縄 ＣＩＮＥＭＡＳ Ｑ
※各種プレミアムシートの設定がある劇場に関しては、別途追加料金が加算されます。