ÃæµïÀµ¹¡ÖÆüËÜ¼ò¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¡Ä¡×Àµ·î¤ÎÍ½ÄêÌÀ¤«¤¹¡¡¥é¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈÄÌ¾ïÄÌ¤êÊüÁ÷
ÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæµïÀµ¹¡¡ON¡õON AIR¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤¬28Æü¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°ìÉô¤Ç½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï³§¤µ¤ó¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤âÃæµïÀµ¹¤Ç¤¹¡£Ç¯»Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ9Ï¢µÙ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤Î¤³¤È¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤Ï²ñ¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡£¤Ç¤âÂ¾¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²È¤Ç¤¸¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÀµ·î¤À¤±°û¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¡ÄÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¥Ó¡¼¥ë°û¤à¤Î¡¢¤¢¤ì¡¢¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡£ºÇ¹â¤À¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢Àµ·î¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¼ò¤â¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢°Î¤¤¤Ê¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡¢ºÇ¹â¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò1Ç¯¤Ë1²ó¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¡¢´ðËÜÅª¤Ë»öÁ°¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÊüÁ÷¤¹¤ë·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæµï¤Ïº£·î¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç¡¢½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£