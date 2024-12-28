¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡2ÆüÌÜ¡ÛÊÒÌîÍøº»¡¡Ç´¤ê¤Î2Ãå¡¡¶ì¤·¤«¤Ã¤¿1Ç¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤¯
¡¡ºë¶Ì¸©¡¦Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿2024¡×¤Ï³«ºÅ2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½éÆü10R¡ÖSS¥¬¡¼¥ë¥º²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤Ï7Ãå¤È¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÒÌîÍøº»¤À¤¬¡¢2ÆüÌÜ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°1R¤Ï2Ãå¤ËÇ´¤Ã¤Æ¼Ö·ô¤ËÍí¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö½éÆü¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ç¤â¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤¬¿´ÇÛ¤·¤¿¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÆÍ¤Ã¹þ¤à´¶¤¸¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤ò°·¤¦¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë¥Þ¥·¥ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡¡½éÆü¤ÎÂçÉñÂæ¤Çµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÊÒÌî¤¬¡¢»Ä¤ê3Æü´Ö¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁö¤ê¤ÇÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£