6人組アイドルグループ・超ときめき▼宣伝部(※▼=白ハート)が28日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで“初”の有観客ライブ『行くぜ!超ときめき▼宣伝部 at さいたまスーパーアリーナ 〜超ときめきクリスマス〜』を開催した。同グループは、さいたまスーパーアリーナで無観客ライブと有観客ライブを行ったことがある唯一無二のアーティスト。前回の2020年8月23日の無観客の公演は、コロナの影響で無観客となったのではなく、無観客で行うことを前提で会場を使用していた。

本公演のテーマは、ときめいた世界を表現する演出で、2024年1月の横浜アリーナ公演を皮切りに、今年1年間を駆け抜けた超ときめき▼宣伝部の成長した姿、かなえた願いをライブ一本を通して説明し、届ける公演となっている。この日の公演では、リリースから約11ヶ月(24年1月24日発売)でTikTok総再生回数12億回再生突破を発表した「最上級にかわいいの!」や代表曲「すきっ!〜超ver〜」を披露。「100%▼オレンジ」では、さいたまスーパーアリーナ無観客生配信ライブで着用していたオレンジ衣装のパワーアップ版の新オレンジ衣装を着用し歌唱した。また本公演で初披露の新曲「発見!ポジティブ☆モンスター!!」「超最強」「ちょま」「ときどきセンチメンタル」「下書きの恋」「We Can Do it Now!」「未完成ガール」など、アンコール・メドレーを含む全28曲を歌唱。初の5つのステージ(メイン、センター、Bステ、サブステ2つなど)にメンバーが移動し、新旧楽曲メドレー披露した。またこの日のライブでは、来年4月1日に超ときめき▼宣伝部結成記念フリーライブを神奈川・赤レンガ倉庫イベント広場で開催することや、同月30日に新シングルをリリースすることなどを発表した。