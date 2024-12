砂糖は過剰に摂取すると糖尿病や肝臓病といったさまざまな慢性疾患を引き起こすと指摘されており、砂糖の摂取量を減らすことは健康にとって有益です。新たな研究では、砂糖の摂取量削減が人々の健康だけでなく地球環境にも優しいということが示されました。The environmental and social opportunities of reducing sugar intake | PNAS

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2314482121Eating less sugar would be great for the planet as well as our healthhttps://theconversation.com/eating-less-sugar-would-be-great-for-the-planet-as-well-as-our-health-243638世界全体で見ると砂糖の摂取量は過去60年間で4倍に増え、全カロリー摂取量の約8%を砂糖が占めているとのこと。これだけ切り取れば「砂糖が人々を養っている」と思うかもしれませんが、実際のところ砂糖のカロリーにはその他のビタミンや食物繊維といった栄養素が欠けており、肥満や慢性疾患の原因となっています。その結果、砂糖の摂取によって膨大な医療費が生じているそうで、アメリカでは砂糖の摂取量を約20%削減するだけで総額103億ドル(約1兆6100億円)もの医療費を節約できると推定されています。しかし、テルアビブ大学や中国農業大学などの研究チームは、砂糖の栽培がもたらす問題は健康面だけでなく地球環境にも及ぶと指摘しています。砂糖は世界各地で栽培されている重要な作物ですが、広大な農地を確保するために生物の生息地が奪われ、生物多様性が失われるなどの問題も発生しています。また、栽培に必要な肥料の製造や精製所が引き起こす水質汚染など、数多くの環境問題が砂糖に関連しているとのこと。そこで研究チームは、「砂糖の生産自体を減らす」あるいは「砂糖の摂取量を減らし、余った砂糖を別の環境に有益な方法で使用する」ことで、人々の砂糖摂取量を推奨レベルにまで減らした場合の影響を分析しました。砂糖の生産自体を減らすことで栽培に必要な面積が減れば、余った農地に再び自然をよみがえらせることが可能になり、炭素を蓄えて地球温暖化を緩和することができます。これはブラジルやインドなど、砂糖の生産が集中している生物多様性が豊富な熱帯地域で、特に大きなメリットをもたらすとのこと。しかし、いきなり砂糖の生産を減らすことには、農家の収入源が失われたり国家財政が不安定になったりするリスクが伴います。そのため、研究チームは砂糖を食事に使うのではなく、別の産業用途に使用する方が受け入れられやすいだろうと考えています。研究チームが考える最も有望な砂糖の流用方法は、「タンパク質を作る微生物のエサにする」というものです。余った砂糖を微生物のタンパク質産生のために使用すると、なんと5億2100万人もの定期的な食事をまかなうのに十分な植物ベースのタンパク質豊富な食品を製造できるとのこと。この微生物由来のタンパク質が鶏肉に取って代われば、二酸化炭素排出量が2億5000万トンも削減できるほか、牛肉を置き換えればさらに高い排出量削減効果が期待できるそうです。また、「砂糖を使ってバイオプラスチックを製造する」という選択肢もあります。砂糖由来のバイオプラスチックは、包装用フィルムからパイプまであらゆるものに使われるポリエチレンの市場の20%に取って代わることが可能です。他にも、砂糖の原料であるサトウキビからはエタノールも生産できるため、「砂糖を使ってバイオ燃料を製造する」ことも可能です。サトウキビ栽培が盛んなブラジルは、すでに世界のエタノール燃料の約85%を生産しています。「食事やお菓子に使う砂糖を減らし、その他の産業用途に使用する」という解決策は、健康問題と環境保護の両方にメリットがあります。しかし、世界中の100カ国にまたがる砂糖のサプライチェーンと、砂糖生産の収入に依存する数百万人もの人々の生活にダメージを及ぼす懸念もあるとのこと。研究チームは、広大なサプライチェーンを調整するためには国際的な調整が重要であり、国連の気候サミットでは持続可能な砂糖生産について話し合われるべきだと主張。「砂糖の生産方法と消費を一夜にして変えることは望めません。しかし、砂糖の他の用途を模索することで見逃されている環境上の利益を明らかにし、政策立案者が公衆衛生を改善しながら、資源効率に優れた産業への道筋を描く手助けができます」と述べました。