¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÛºÙÀîÍµ»Ò¡¡¡Ö1¹æÄú¤¬°ú¤±¤ÆºÇ¹â¡×Ï¢Æü¶¯±¿¤òÈ¯´ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè13²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï28Æü¤Ë³«Ëë¡£11¡¢12R¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºÙÀîÍµ»Ò¡Ê43¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë1²óÀï12R¤Ï3¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤Æ3Ãå¡£3ÈÖ¼ê¤ÇÎ×¤ó¤ÀÏÈÈÖÃêÁª¤Ç¤Ï1¹æÄú¤Î¥«¡¼¥É¤ò°ú¤Åö¤Æ¡¢±¦¼ê¤òÂç¤¤¯·Ç¤²¤¿¡£¡Ö1¹æÄú¤¬°ú¤±¤ÆºÇ¹â¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£27Æü¤ÎÁ°¸¡Æü¤ÏÄ¾¶á5Àá¤Ç3Í¥½Ð¤ÈµÞÉâ¾åÃæ¤Î19¹æµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç½é¤á¤ÆÆ°¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤±¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Ï¢Æü¶¯±¿¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ¤Ï°¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤ê²á¤®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È´¶¿¨¤âÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ï6²óÌÜ¤À¤¬¤¤¤Þ¤ÀÍ¥½Ð¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë29Æü¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë2²óÀï¤Ïµ¤¹ç¤Î¥¤¥óÀï¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£