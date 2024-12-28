ME:I¡¢¥Õ¥§¥¹¡ØCOUNTDOWN JAPAN¡Ù½é½Ð±é¡¡ÍèÇ¯¤Î³èÌöÀÀ¤¦¡ÖÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤¬28Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØCOUNTDOWN JAPAN 24¡¿25¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿ME:I
¡¡28Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½éÆü¡¢´¨¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢ME:I ¤ÏEARTH STAGE¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖClick¡×¤ÎHoliday¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿½é¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ÖSweetie¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎMOMONA¤¬¡Ö²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡¼¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¹¤´¤¤!!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡£COCORO¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢MIU¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL in HITACHINAKA¡Ù¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡ÊME:I Ver.¡Ë¡×¤È¡ÖTOXIC¡ÊME:I Ver.¡Ë¡×¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤â¼ê¤ò¾å¤²¡¢ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£½øÈ×¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½¾ð¤«¤é°ìÊÑ¡¢ÎÏ¶¯¤¯Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡MOMONA¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¡ØCOUNTDOWN JAPAN 24/25¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ME:I°ìÆ±¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£½é¤á¤ÆME:I¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë´ÑµÒ¤âÂ¿¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ä2nd¥·¥ó¥°¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢ME:I¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈÁ´10¶Ê¤Ç2024Ç¯ºÇ¸å¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿ME:I
¡¡28Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½éÆü¡¢´¨¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢ME:I ¤ÏEARTH STAGE¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖClick¡×¤ÎHoliday¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿½é¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ÖSweetie¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡MOMONA¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¡ØCOUNTDOWN JAPAN 24/25¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ME:I°ìÆ±¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£½é¤á¤ÆME:I¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë´ÑµÒ¤âÂ¿¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ä2nd¥·¥ó¥°¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢ME:I¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈÁ´10¶Ê¤Ç2024Ç¯ºÇ¸å¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£