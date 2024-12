ガールズグループ・ME:Iが28日、千葉・幕張メッセ国際展示場で開催された『COUNTDOWN JAPAN 24/25』に初出演した。28日から31日まで4日間にわたって開催される同イベントの初日、寒さを吹き飛ばすような大歓声の中、ME:I はEARTH STAGEのトップバッターとして登場。スーツスタイルのシックな衣装に身を包み、デビュー曲「Click」のHolidayバージョン、12月にリリースした初のウィンターソング「Sweetie」を披露し、会場は熱気に包まれた。

リーダーのMOMONAが「会場の皆さん、盛り上がってますかー?」と呼びかけると、再び大きな歓声があがり、メンバーも思わず「すごい!!」と驚きの表情に。COCOROは「トップバッターとして全力で盛り上げていきます!」と話し、MIUは「皆さんの声に負けないように頑張っていきたいと思います!」と気合十分。今夏に開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL in HITACHINAKA』でも披露した「想像以上(ME:I Ver.)」と「TOXIC(ME:I Ver.)」のロックアレンジバージョンでは観客も手を上げ、体を揺らしながらフェスならではの盛り上がりを見せた。序盤のかわいらしい表情から一変、力強く堂々としたパフォーマンスで惹きつけた。MOMONAは「こうして『COUNTDOWN JAPAN 24/25』に出演させていただけて本当に光栄でした。来年もまた出演させていただけるよう、ME:I一同、精いっぱい頑張っていきますのでこれからもあたたかく見守ってくださるとうれしいです」と感謝。初めてME:Iのライブを見る観客も多いステージで、デビュー曲や2ndシングルの楽曲のほか、ME:Iが誕生したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』の楽曲など、今年1年を象徴するようなセットリスト全10曲で2024年最後の大型音楽フェスのステージを締めくくった。