¤è¤ð¤³ßÀ¸ýÍ¥Âà½ê¡¡ÁêÊý¡¦ÍÌî»ÄÎ±¡¡¥³¥ó¥Ó¤Ï·ÑÂ³¤Ø¡¡´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î·ë²Ì¡¡±ßËþ¤Ç¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤è¤ð¤³¡×¤ÎßÀ¸ýÍ¥¡Ê52¡Ë¤¬28Æü¡¢º£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£34Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÍÌî¿¸ºÈ¡Ê52¡Ë¤Ï»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Î¿·¤·¤¤Î¹Î©¤Á¤ò²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ªÎé¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¡¢¡Ö·ÝÇ½À¸³è34Ç¯¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ø·¸¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤è¤ð¤³¤ÏÍèÇ¯35¼þÇ¯¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¿§¡¹ÌÌÇò¤¤»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â°ú¤Â³¤ÃçÎÉ¤¯Â³¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêÊý¡¦ÍÌî¿¸ºÈ¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âà¼Ò¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬¸Ç¤¤¤³¤È¤«¤é¾¾ÃÝ·ÝÇ½Â¦¤âÎ±°Õ¤»¤º¡¢±ßËþÂà½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ßÀ¸ý¤ÏÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä´Ø·¸³Æ½ê¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤ÏÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢1990Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£à¥·¥å¡¼¥ë¥Í¥¿á¤Î¸µÁÄ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß£²¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ßÀ¸ý¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ª²«¶âÅÁÀâ¡£¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÎÌµ¿ÍÅç£°±ßÀ¸³è¤Ë¤â½Ð±é¡£ÁÇÀø¤êµù¤Ç³ÍÊª¤òÊá¤Þ¤¨¤¿»þ¤Î¡Ö³Í¤Ã¤¿¤É¡Á¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£