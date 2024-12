【モデルプレス=2024/12/28】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が12月28日に公式サイトにて、全国ライブツアー「JO1DER SHOW 2024 'WHEREVER WE ARE'」の追加公演として「JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME」を2025年4月20日21日に開催することを発表。東京ドームでの単独公演は初となる。

◆JO1、初の東京ドーム公演決定

◆JO1東京ドーム公演 開催スケジュール

突如ビジョンに予定のない”JO1DER SHOW”という文字が映し出されると、メンバーは「なにこれ!?」「えっ!?」と動揺の様子。さらに「追加公演決定!!」と出ると、めいっぱい喜び、期待に満ちた表情を見せた。そして、会場が“東京ドーム”だと発表されると、立ち上がって両手を掲げるメンバーや、嬉しさのあまり倒れ込むメンバー、抱き合うメンバーたち。思わぬサプライズを実感し始めると、メンバーは次々と泣き崩れ、嬉し涙が伝染していった。鶴房汐恩は、言葉にならない思いを「あー!!」と絶叫し、河野純喜は「うわー!えぐい!!」と噛み締めた。JAM(ファンネーム)からも「おめでとう〜!!」という歓声が届けられ、金城碧海が「ちょっとメンバーみんなでハグしよう」とステージ中央で肩を寄せ合うと、自然と円陣を組み、「JO1 We Go to the TOP!」と叫び喜び合った。(modelpress編集部)2025年4月20日(日)2025年4月21日(月)【Not Sponsored 記事】