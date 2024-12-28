£Ä£å£Î£Á¡¦¿¹Í£ÅÍ¡Ö·ëº§£±£°Ç¯¡ª¡×µÇ°Æü¤ËºÊ¤È£²¥·¥çÅê¹Æ¡¡¡Ö±ü¤µ¤óÇØ¤¬¹â¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤¬Ï³¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¤¬£²£¸Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤Ç·ëº§£±£°Ç¯¡ª¡ª¡×¤È¡¢µÇ°Æü¤ËºÊ¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï£±£´Ç¯£±£²·î£²£¸Æü¤Ë·ëº§¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ç´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÊ¤È´ó¤êÅº¤¦£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤¬Ï³¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö±ü¤µ¤óÇØ¤¬¹â¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â±üÍÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹¤Ï£²£³Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËºßÀÒ¡££±£¸Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£³£°¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê£Ä£å£Î£Á¤Ë°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤Ï£±£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£³ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£