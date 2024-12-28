¡Ä»×¤Ã¤¿¤è¤êÂÀ¤Ã¤Æ¤Æ


´°àú¤òµá¤á¤é¤ì¡¢Ëþ´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£·ÀÌóËþÎ»Ç÷¤ëÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÈá°¥¡¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ê1¡Ë

ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¿¼ÄÅ¥±¥¤¡¦34ºÐ¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤º¡¢ÇÉ¸¯¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ÎÆü¤¬Ç÷¤ë¤Î¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï7Ç¯ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö·ëº§¡×¤ò¸À¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤Èà»á¤ÎÂ¸ºß¡£¥±¥¤¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ÎÀÈ¤µ¤ÈÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»Å»ö¤âÎø°¦¤â¡¢¤É¤ì¤â¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬±ó¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤º¤Ã¤È¤³¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤Î¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¥±¥¤¤Ï¡¢¤¢¤ë²¼ÃåÅ¹¤Ç±¿Ì¿¤Î½Ð¹ç¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÊâ¤­½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£

¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÎÏÃÂêºî¡Ø¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»îÃå¼¼¤Ã¤ÆÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä


¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç


¥µ¥¤¥º¡Ä¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡¡Á´Éô¡Ä¹ç¤Ã¤¿¡ª


¤¹¤Ã¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª


»ä¤¸¤ãÁÛÁü¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¡¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤­¤ã


¤â¤¦°ì¤Ä¤À¤±»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©


½é¤á¤Æ¸«¤¿


¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª


»ä¤Ïº£Æü¤Î¤³¤È¤ò¡¡¤¿¤Ö¤ó°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤


¤º¤Ã¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ


¤Ê¤¢¡¼¤ó¤À¡ª


¤Ê¤ó¤À¤è¤½¤Î²¼Ãå


²¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤


Ãø¡á¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼¡¿¡Ø¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù