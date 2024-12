センチミリメンタルが、「THE FIRST TAKE」の新プロジェクト「FLASH THE FIRST TAKE」に初登場し、「キヅアト」の60秒パフォーマンスを披露した。「FLASH THE FIRST TAKE」は、「THE FIRST TAKE」と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画で、今回披露された「キヅアト」は2019年9月にリリースされ、TVアニメ『ギヴン』のOPテーマとなった楽曲だ。ストリーミング全世界累計再生回数は5000万回を超えるセンチミリメンタルの代表曲のひとつでもある。

センチミリメンタル『for GIVEN』

2025年2月5日(水)発売

https://erj.lnk.to/FG5rsH

通常盤|2CD|ESCL-6064〜6065|¥4,300(税込)

*キヅナツキ描き下ろしイラストジャケット仕様

[CD|DISC1]

1.冬のはなし

2.まるつけ

3.へたくそ

4.ステージから君に捧ぐ

5.夜が明ける

6.冬のはなし -Orchestra ver.-

7.うらがわの存在

8.ストレイト

9.パレイド

10.海へ

[CD|DISC2]

ギヴン-海へ- 2024.11.10 KT Zepp Yokohama

1.冬のはなし

2.session

3.キヅアト

4.夜が明ける

5.ステージから君に捧ぐ

6.僕らだけの主題歌

7.へたくそ

8.うらがわの存在

9.ストレイト

10.パレイド

11.スーパーウルトラ I LOVE YOU

12.まるつけ

13.結言

14.海へ

15.キヅアト(collab ver.)

16.海へ(collab ver.)

17.冬のはなし(collab ver.)

<センチミリメンタル LIVE TOUR 2025 “ribbon”>

2025年2月16日(日)

@愛知・ダイアモンドホール

開場:16:00 / 開演:17:00

スタンディング : ¥6,500(税込)



2025年2月21日(金)

@大阪・BIG CAT

開場:18:00 / 開演:19:00

スタンディング : ¥6,500(税込)



2025年3月2日(日)

@東京・Zepp Haneda

開場:16:00 / 開演:17:00

1階スタンディング:¥6,500(税込)/ 2階席:¥7,500(税込)

<Centimillimental ASIA TOUR 2025 “ribbon”>

2025年3月15日(土)台北 / Zepp New Taipei

2025年3月28日(金)マレーシア / JIOSPACE

2025年3月30日(日)シンガポール ※会場は後日発表

2025年4月12日(土)韓国 / musinsa garage

2025年2月5日には、センチミリメンタルのセルフカバーアルバム『for GIVEN』がリリースとなる。あわせて2月より自身最大規模となるワンマンツアー<センチミリメンタル LIVE TOUR 2025 “ribbon”>を2月16日愛知・ダイアモンドホールを皮切りに、2月21日大阪・BIGCAT、3月2日東京・Zepp Hanedaの全国3都市にて開催し、3月には台北、マレーシア、シンガポール、韓国の全4都市を巡る初のアジアツアーを開催する。