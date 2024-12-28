»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥ï¡¼¥¯¡ªÊ²¤²Ð¤Î²ÐÎÏ¤òÄ´À°¤¹¤ëÁ÷É÷´ï¶ñ¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¼«ºî¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡ãÉÔ¼«Í³¤ò¼«Í³¤Ë¤¹¤ëÌî±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡ä
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¡ÖÉÔ¼«Í³¤Ï¼«Í³¤À¡ª¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢ÉÔÊØ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤Ë²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëRYU¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤ÏÊ²¤²Ð¤Î²ÐÎÏÄ´À°¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë²¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¸ý¤Ç¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤¹¤ë¡È¤Õ¡¼¤Õ¡¼ËÀ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë²Ð¿á¤ËÀ¤ÇÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¤ë¡¢¾Æ¤Ä»²°¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÃÄÀð¤Ç¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤¢¤ª¤°¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢6ºÐ¤Î»Ò¶¡¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò2¸Ä»È¤Ã¤Æºî¤ëÁ÷É÷´ï¶ñ¡á¥Õ¥¤¥´¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð10Ê¬¡£»Ò¶¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð20Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç´°À®¤¹¤ë´ÊÃ±¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤ÎºÝ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©ºî¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Á¤Ê¤ß¤ËÊ²¤²Ð¤ÎºÝ¡¢Ãå²ÐÄ¾¸å¤Ë¤¹¤°É÷¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ê²¤²Ð¤ËÃå²Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãå²ÐÄ¾¸å¤Ï²Ð¤Î²¹ÅÙ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁ÷É÷¤¹¤ë¤È²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Ãå²Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¿Å¤¬Ãº²½¤·²Ð¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¿·¤¿¤Ê¿Å¤ò¤¯¤Ù¡¢¤½¤³¤ËÃå²Ð¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¤È¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£¢£´ÊÃ±¥Õ¥¤¥´¤òºî¤ë¤Î¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
º£²óÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡Ê500ml¡Ë2ËÜ¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÍÆÎÌ¤Ï2L¤Ç¤âÎÉ¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï500ml¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É÷¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¤ÐÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡Û¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë2ËÜ¤Î²¼Éô¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î²¼Éô¤ò¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹©Äø¤Ï2ËÜ¤È¤â¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ÎÀèÃ¼¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¡¢¤½¤Î¸å¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡Û¥¥ã¥Ã¥×¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë
¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ÎÀèÃ¼¤Ç·ê¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥Õ¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë·ê¤¬³«¤¤Þ¤¹¤è¡£
·ê¤ò³«¤±¤ëÍýÍ³¤ÏÉ÷¤ÎÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£·ê¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÄ¾·Â1.5¡Á2mm¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·ê¤ò³«¤±¤ë¤Î¤Ï2ËÜ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤¦¤Á¤É¤Á¤é¤«1¤Ä¤ÇOK¤Ç¤¹¡£¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×£³¡Û2ËÜ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤ë
¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë²¼ÉôÆ±»Î¤ò½Å¤Í¡¢2ËÜ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÈï¤µ¤ëÊý¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë½Ä¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤ò5¡Á10cm¤Û¤É2ËÜÆþ¤ì¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ì¤ëÊý¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë1ËÜÀÚ¤ê¹þ¤ß¤ò½Ä¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¹çÂÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Ç´°À®¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¢£¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
´°À®¤·¤¿¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ÏÎ¾ÊýÄù¤á¤Æ¡¢¹çÂÎ¤µ¤»¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò²¡¤·¤¿¤ê°ú¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÉ÷¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê²¤²Ð¤ÎÉ÷¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¥ã¥Ã¥×¤Î·ê¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢ÊÒÊý¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò²¡¤·¤¿¤ê°ú¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡£¤Õ¡¼¤Õ¡¼ËÀ¤òËº¤ì¤Æ¤â¡¢¼«ºî¤Ç´ÊÃ±¤ËÉ÷¤òÁ÷¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤Ï»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ä¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤¬¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ë¥¯¥é¥Õ¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¿RYU¡ä
RYU¡¿¡ÖÉÔ¼«Í³¤Ï¼«Í³¤À¡ª¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢Ç¯´Ö¿ô½½Çñ¤ÎÌî±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ·Ð¸³¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Instsgram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@ryu chikazawa¡¢YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§Ryu outdoor ch #ÉÔ¼«Í³¤Ï¼«Í³¤À #¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¡Ö½éÂå @sotoshiru ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¡Ö@tobuy_official ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡´·¤ì¤ì¤Ð3¡Á5Ê¬¤Ç´°À®¡ª Ê²¤²Ð¤Î²Ð¸ý¡Ê¤Û¤¯¤Á¡Ë¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¤ÊËãÉ³¤Î´ÊÃ±¤Ê¤Û¤°¤·Êý
¢¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤á¤Á¤ã¥é¥¯¡ªÃ±½ã¹½Â¤¤Ë¸«¤¨¤ÆÄøÎÉ¤¯Ç³¤¨¤ë¡Èµ»¤¢¤ê¡ÉÊ²¤²ÐÂæ
¢¡¿ÏÊª¤ò°·¤¦¤«¤é°ÂÁ´Âè°ì¡ªÉà¤äÂç·¿¥Ê¥¤¥Õ¤Ç°ÂÁ´¤Ë¿Å³ä¤ê¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÊýË¡