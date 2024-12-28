¾ëºé¿Î¡¡¼Â²È¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¤òÊó¹ð¡ÖÌµ»ö¤ËÀèÄø´ÝÄá59Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾ëºé¿Î¡Ê47¡Ë¤Ï28Æü¡¢¼Â²È¤¬±Ä¤àÃæ²ÚÎÁÍý²°¡Ö´ÝÄá¡×ËÜÅ¹¤¬59Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾ëºé¤Ï2023Ç¯º¢¤ËÉã¿Æ¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¼Â²È¤ò·Ñ¤°·è°Õ¤ò¸Ç¤á¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ÎËµ¤é¡Ö´ÝÄá¡×¤Î¿ßË¼¤ËÆþ¤ê¡¢Éã¿Æ¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö»ä¤Ïº£Æü1ÆüÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤¬¥é¥¹¥È¤Î´ÝÄá¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÌµ»ö¤ËÀèÄø´ÝÄá59Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤ÆÊÄÅ¹Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡59Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿ÆÉã¡¢¥Þ¥Þ¡¢²ÈÂ²¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âº£¤Þ¤Ç´ÝÄá¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹´ÝÄá¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ´¶¼Õ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ØºÇ¹â¤ÎÌ´¤òº£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì°Ê¾å½ñ¤¯¤ÈÁÛ¤¤¤¬°î¤ì¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Çº£Ìë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡×¤È¤·¡Ö22:00»þ¤«¤é¤Îº£Ç¯ºÇ¸å¤Î»Å»öÇ¼¤áQVCÀ¸ÊüÁ÷¤Ø»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡Ö±þ±çµ¹¤·¤¯¸æ´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¤½¤ó¤ÊÆü¤Ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾Þ¤òÄº¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£