A ¤§ ! g roup¤Õ¤ì¤¢¤¤Î¹ÈÖÁÈ ¡Ø ¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á A ¤§¡ª ¡Ù¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¦¡¦¡¦¡×
A ¤§ ! g roup¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é ¡È¤ª¼êÅÁ¤¤¡õ¤Õ¤ì¤¢¤¤Î¹¡ÉABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á A ¤§¡ª¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ ¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¡È¤ª¼êÅÁ¤¤¡õ¤Õ¤ì¤¢¤¤Î¹¡É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤½¤Ã¤Á¤É¤Ã¤Á¥«ー¥É¡×¤Î¥ëー¥ë¤Ï·òºß¡ª
ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½ñ¤«¤ì¤¿£´Ëç¤Î¥«ー¥É¤«¤é 1 Ëç¤ò°ú¤ ¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¤Õ¤ì¤¢¤¤Î¹¤Ï£µ¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ ¡È²Æì ¡É¤Ø¡ª¡ª
¥Óー¥Á¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿～¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡ª
ÁáÂ®¡¢¥«ー¥É¤ò°ú¤¯¤¬¡¢º´Ìî¤¬°ú¤¤¤¿¥«ー¥É¤Ï¡Ö¤á¤ó¤½ー¤ì¤Á¤à¤à¤Á¤à¤ó¤¬½¸¤¦¡ª¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Á¤å¥¹¥È¥êー¥È¡×¡£
°ÜÆ°¤Î¥í¥±¥Ð¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡È¤Á¤à¤à¤Á¤à¤ó¡É¤ä¡È¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Á¤å¡É¤È¤¤¤¦²Æì¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
ÉÔÀµ²ò¤Î¾ì¹ç¤Ïº´Ìî¤¬¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡©©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¹ñºÝÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ëÊ¿ÏÂÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¡£
´Ñ¸÷µÒ¤äÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¾¦Å¹³¹¤Ç£µ¿Í¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡Ö£±£°¸Ä¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¡£
¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¿¿¿´¹þ¤á¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤¡ª
²Æì¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÄêÈÖ¡¢¥µー¥¿ー¥¢¥ó¥À¥®ー¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢
Å¹°÷¤µ¤ó¤«¤é¡È¾¦ÉÊ¤Î£Ð£Ò¡É¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¡£
¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥ê¥Á¥ãー¥É¤¬ÈäÏª¤¹¤ë ¡¢ ´ØÀ¾¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î£Ð£Ò¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡ª¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢Ëöß·¡õ¾®Åç¥Áー¥à¤ÈÀµÌç¡õ¥ê¥Á¥ãー¥É¡õº´Ìî¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤ËËÛÁö¡ª
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö£±£°¸Ä¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á A ¤§¡ª ¡×¤Ï¡¢Ëè½µÅÚÍË ¿¼Ìë 0 »þ 25 Ê¬¤«¤éABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£