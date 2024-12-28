±à»Ò²¹»á¡¢À±Ìî¸»¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×²Î¾§¶ÊÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¡¡´ØÏ¢¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿À²Ã³²µ¿ÏÇ¤Ë¡Öº£¤â»ÄÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¡×
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤Î±à»Ò²¹»á¡Ê63¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥·¥ª¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÀ±Ìî¸»¡Ê43¡Ë¤Î¶ÊÌÜ¤¬¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡×¤«¤é¡Ö¤Ð¤é¤Ð¤é¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¡¼¥¬¥óçý°¦Íå¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿±à»Ò²¹´ÆÆÄºîÉÊ
¡¡À±Ìî¤Î³Ú¶Ê¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½÷ÀÇÐÍ¥¤é¤ËÀÅª´Ø·¸¤òÇ÷¤ë¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿±à»Ò²¹´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¶Ê²Î¾§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡±à¤Ï¡ÖÀ¼ÌÀ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö°ìÉô¤ÎÊóÆ»Åù¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤ª¤±¤ëÀ±Ìî¸»»á¤Î¶ÊÌÜÊÑ¹¹¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤¬º£¤â»ÄÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åµµ¿ÏÇ¤òÈ¯¿®¤·¤¿½µ´©½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²áÆü¤Î¤´Êó¹ð¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤òÈï¹ð¤È¤·¤ÆÁÊ¾ÙÄóµ¯¤ò¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ±¼Ò¤È¤Î´Ö¤ÇºÛÈ½¾å¤ÎÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Îºï½ü¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÅù¤òµá¤á¤ëÁÊ¾ÙÄóµ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Öº£¸å¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¯¿®¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ç§Äê¤µ¤ìÀµÅö¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤Î¸ý¤«¤éÄ¾ÀÜ¾Ü¤·¤¯¤´ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ä¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡±à»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï2022Ç¯¡¢¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¾ò·ï¤Ë½÷ÀÇÐÍ¥¤é¤ËÀÅª´Ø·¸¤òÇ÷¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Î¤Ê¤µ¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Î¤Ê¤µ¤ò¼«³Ð¤·¡¢º£¸å¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤È¤É¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Öº£²ó¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È°Ê³°¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¤´ÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤Á¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ»²¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¡¼¥¬¥óçý°¦Íå¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿±à»Ò²¹´ÆÆÄºîÉÊ
¡¡À±Ìî¤Î³Ú¶Ê¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½÷ÀÇÐÍ¥¤é¤ËÀÅª´Ø·¸¤òÇ÷¤ë¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿±à»Ò²¹´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¶Ê²Î¾§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÅù¤òµá¤á¤ëÁÊ¾ÙÄóµ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Öº£¸å¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¯¿®¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ç§Äê¤µ¤ìÀµÅö¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤Î¸ý¤«¤éÄ¾ÀÜ¾Ü¤·¤¯¤´ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ä¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡±à»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï2022Ç¯¡¢¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¾ò·ï¤Ë½÷ÀÇÐÍ¥¤é¤ËÀÅª´Ø·¸¤òÇ÷¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Î¤Ê¤µ¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Î¤Ê¤µ¤ò¼«³Ð¤·¡¢º£¸å¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤È¤É¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Öº£²ó¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È°Ê³°¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¤´ÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤Á¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ»²¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£