°²ÂôÎµÀ¿¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ØÄ©È¯¡õÅÜ¤ê¤Ö¤Ä¤±¤ë¡ª¡Ö¼ºÎé¤À¤¾¡ª¤ª¤¤¡ª¤Ò¤¶¤Þ¤Å¤±¡ª¡×¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÈ¿±þ¤È¤Ï¡Ä
¡¡³ÊÆ®²È¤Î°²ÂôÎµÀ¿¡Ê29¡Ë¤¬27Æü¤ËRIZIN¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Öºç¸¶¼ÒÄ¹¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿2024¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë³ÊÆ®²È¤ò°úÂà¤·¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ËÜÏ¡¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè·³VSÊ¿ËÜÏ¡·³¤ÎÁ´ÌÌÂÐ¹³Àï¤ÎÏÃÂê¤Ç°²Âô¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤ÎÅÛ¤é¤Ï²¶¤Ë¸ýÊ¹¤±¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«DEEP²¦¼Ô¤ÎÊ¡ÅÄÎ¶×½¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï¤³¤ÎÂÐ¹³Àï¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡ÖRIZIN CONFESSIONS¡×¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ËÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤Æ¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè¤â¿ô»ú¤ä¶â¤äÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËRIZINÁª¼ê¤È¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¼ºÎé¤À¤¾¡ª¤ª¤¤¡ª¤Ò¤¶¤Þ¤Å¤±¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥é¤µ¤ó¤¬¡ÈÌ¤Íè¤¬ÂÐ¹³Àï¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¶¤Ï¡È¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤ÎÅÛ¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤±¤ÉÄ«ÁÒÌ¤Íè¤È¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÄ«ÁÒÌ¤Íè½Ð¤Æ¤³¤¤¤è¡ªÏ¡¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢Ç¾¥°¥é¥°¥é¤À¤«¤é²¶¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤òÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ï°¤¤ÅÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖËÜÊªÏ©Àþ¤Î²¶¤é¤Î¤È¤³¤í¤ËÃã¡¹Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡È¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ï¿ô»ú¤â¼è¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤½¤Ã¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤í¤è¡£¤Ê¤ó¤ÇRIZIN¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡ª¡©RIZIN¤Ë¤â¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¸À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥ì¥Ã¥º¤Ç¡Ö°²ß·¤¯¤ó¡×¤Èµã¤¾Ð¤¤³¨Ê¸»ú£²¤Ä¤È¤È¤â¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£