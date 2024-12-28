¡Ú#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÛNidy-2D-»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥¬¥ë¥à¡§¥ê¥Ã¥Ñー¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤¬¸ø³«
¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹8¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û
12·î28Æü18»þ～ ÇÛ¿®
12·î28Æü18»þ～ ÇÛ¿®
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹8¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¬¥ë¥à¡§¥ê¥Ã¥Ñー¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¬¥ë¥à¡§¥ê¥Ã¥Ñー¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Nidy-2D-»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¥·¥êー¥º¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä½Æ¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¡¢SFÅª¤Ê¥Ï¥¤¥ì¥°·¿¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Block2¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤È¤Î¸ß´¹À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥³¥ë¡Ê²¾¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ï¥Æ¥£¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹8¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama