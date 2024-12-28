ÁêÌÏ¸¶¤¬ÃÞÇÈÂçMFÃÝÆâ¿ò¿Í¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
SCÁêÌÏ¸¶¤¬28Æü¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤«¤éMFÃÝÆâ¿ò¿Í(22)¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÃÝÆâ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÅìµÞS¥ì¥¤¥¨¥¹FC¤«¤é¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¥æ¡¼¥¹¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÈÊâ¤ó¤Ç2025¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁêÌÏ¸¶Æþ¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¬¥ß¥¹¥¿¤Î³§¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éSCÁêÌÏ¸¶¤Ë²ÃÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÃÝÆâ¿ò¿Í¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿ÊÏ©¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤ºÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÎý½¬¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¡¢É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SCÁêÌÏ¸¶¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£J2¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
ÃÝÆâ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÅìµÞS¥ì¥¤¥¨¥¹FC¤«¤é¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¥æ¡¼¥¹¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÈÊâ¤ó¤Ç2025¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁêÌÏ¸¶Æþ¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¬¥ß¥¹¥¿¤Î³§¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éSCÁêÌÏ¸¶¤Ë²ÃÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÃÝÆâ¿ò¿Í¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿ÊÏ©¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤ºÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÎý½¬¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¡¢É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SCÁêÌÏ¸¶¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£J2¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×