º£µ¨°úÂà¤Î¿¹Ã«¸ÂÀÏº»á¤¬¸ÅÁãÀîºêF¤Ë¶¯²½Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æµ¢´Ô¡ª ¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ø½á³êÌý¡Ù¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï28Æü¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤¢¤ë¿¹Ã«¸ÂÀÏº»á(36)¤Î¶¯²½Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿¹Ã«»á¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¡¢ÀîºêF¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢°¦É²FC¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¡£ÀîºêF¤Ç¤Ï2013Ç¯¤«¤é6¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¸ÅÁãÀîºêF¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹±¿¤Ó¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Íèµ¨¤è¤êÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¶¯²½Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë·È¤ï¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤Ï2013Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î°ìÃ¼¤ò¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤À»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢14Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤äÃÎ¸«¤òÆÀ¤ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤äÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¾ð¤È¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢¹ÔÀ¯¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢Áª¼ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò·Áºî¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤È¶¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë½ÀÆð¤µ¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤³¤½¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¾ð¤È¾ðÇ®¤òÃí¤®Â³¤±¤ë¡ØÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤½¤Î¤â¤Î¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍèµ¨¤è¤ê¶¯²½Éô¤È»ö¶ÈÉô¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¡Ø»ö¶ÈÉôÏ¢·ÈÃ´Åö¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢Áª¼ê¡¢¹ÔÀ¯¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ø½á³êÌý¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¿¹Ã«»á¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¡¢ÀîºêF¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢°¦É²FC¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¡£ÀîºêF¤Ç¤Ï2013Ç¯¤«¤é6¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¸ÅÁãÀîºêF¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹±¿¤Ó¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï2013Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î°ìÃ¼¤ò¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤À»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢14Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤äÃÎ¸«¤òÆÀ¤ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤äÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¾ð¤È¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢¹ÔÀ¯¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢Áª¼ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò·Áºî¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤È¶¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë½ÀÆð¤µ¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤³¤½¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¾ð¤È¾ðÇ®¤òÃí¤®Â³¤±¤ë¡ØÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤½¤Î¤â¤Î¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍèµ¨¤è¤ê¶¯²½Éô¤È»ö¶ÈÉô¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¡Ø»ö¶ÈÉôÏ¢·ÈÃ´Åö¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢Áª¼ê¡¢¹ÔÀ¯¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ø½á³êÌý¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×