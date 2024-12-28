¡ÖÉ×¤È²á¤´¤»¤ë»ä¤Ï¹¬¤»¼Ô¤À¤Ê¡×Ç¥³è¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ËÉ×¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥Õ
·ëº§¸å¤Ê¤«¤Ê¤«»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÉ×¤¬Í¥¤·¤¤°ì¸À¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Îå«¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÇ¥³è¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ËÉ×¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥Õ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦½½Ê¬¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦½½Ê¬¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇº¤ß¡¢É×¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£É×¤¬¡Ø²¶¤Ï¡û¡û¤Á¤ã¤ó¡Ê»ä¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤À¤±¤ÇºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤«¤é¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¶¤Ï¤â¤¦½½Ê¬¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ØÉ×¤È²á¤´¤»¤ë»ä¤Ï¹¬¤»¼Ô¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Ë
¢¦ ¡ÖÀäÂÐ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÊ¤ò¿´¤«¤éÂçÀÚ¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É×¤È¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤¤¤é¤ì¤½¤¦¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£