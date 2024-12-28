¥²¡¼¥à¡õYouTube°ÍÂ¸¤Î¾®£¶Â©»Ò¡£Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¡Ö²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¼«Ë½¼«´þ¤Ë¡Ú¾®ÀîÂç²ðÀèÀ¸¤Î»Ò°é¤Æ¤è¤í¤ºÁêÃÌ¼¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¡Ú¤³¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¥Þ¥ó¥¬¤ÇÆÉ¤à¡Û¥²¡¼¥à¤äÆ°²è¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¶¯¤¤Â©»Ò¡£»þ´Ö¤Ê¤É¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼«Ë½¼«´þ¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¡£
¶µ°é²È¤Î¾®ÀîÂç²ðÀèÀ¸¤¬¡¢Çº¤á¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¿´ÇÛ¡×¡Ö»ä¤ÎÀÜ¤·Êý¡¢¥³¥ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÇº¤ß¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¾®ÀîÂç²ðÀèÀ¸¤Î»Ò°é¤Æ¤è¤í¤ºÁêÃÌ¼¼¡Ù¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤òÌ¡²è¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¤Ô¤Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÇº¤ß
¾®£¶¤ÎÂ©»Ò¤Î¥²¡¼¥à°ÍÂ¸¤ÈYouTube¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬°Û¾ï¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤ÏÆÃ¤Ë¡Ø¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¸ÀÍÕ¤âÍðË½¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££µÇ¯À¸¤Þ¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¤âYouTube¤âÂ¥¤»¤Ð¤ä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¡¢¤¢¤È¾¯¤·¡Ä¡×¤È¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤¹¤ë¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¡¢Êì¤Ç¤¢¤ë»ä¤â¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤â»ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢É×ÉØ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÀ³Ê¤¬Çò¤«¹õ¤«¡¢¤ÇÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤³¤È¤È°ã¤¦¤È¡¢²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬µÞ¤Ë·ã¤·¤¤´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ³Ê¤Î¤»¤¤¤«¡¢Àè·î¤â³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤Ï¡¢²¼¹»»þ¤ËÂ©»Ò¤ÎÁ°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æ»Éý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢»ØÆ³°÷¤µ¤ó¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤â¤½¤Î°ì°÷¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¼Õ¤é¤Ê¤¤¡×¤È·ã¤·¤¯¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ØÆ³°÷¤µ¤ó¤ÏÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë¶É³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»ØÆ³°÷¤µ¤ó¤ÎÇÛÃÖ¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤ò¶¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿½ÉÂê¤ä²ÈÄí³Ø½¬¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÐ¹»¤·¤Ê¤¤Æü¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤äË¬Ìä¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¶¨ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤äYouTube¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ê¤É¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î²È¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¼«Ë½¼«´þ¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¤Ô¤Ô¤µ¤ó¡¦40ºÐ¡Ë
¢£¾®ÀîÀèÀ¸¤Î²óÅú
¢£¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë
Â©»Ò¤µ¤ó¤ÏÍ»ÄÌ¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¿µ½Å¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢°ìÄÌ¤ê¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¡¢°ÂÁ´¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÆÍÈ¯Åª¤Ê¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤¿¤á¡¢ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ë¤È¥Ñ¥Ë¥¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤¬ÂÖÅÙ¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ØÆ³°÷¤µ¤ó¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¿Í°ìÇÜ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤â°ì°÷¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤â°ÂÁ´¡£¤·¤«¤âÍ§Ã£¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Í§Ã£¤È¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤¬µï¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ¨ÈòÀè¤È¤·¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¤Ï°ÍÂ¸À¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë
¤¿¤À¤Ò¤È¤Äµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î»Ò¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤ÎÆ¨ÈòÀè¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢Í§Ã£¤è¤êÀè¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬È´¤±¤¿¸å¤Ë¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Í§Ã£¤«¤é¡Ö¤â¤¦µ¢¤ë¤Î¤«¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¹¤¯¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ò¹¯¾å¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¡È¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¡¢¡ÈÍ§Ã£¤È¤Î´Ø·¸¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÈËÍ¤Îµï¾ì½ê¤òÃ¥¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤è¡É¤È¤¤¤¦»×¹Í²óÏ©¤«¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤ó¤Ê²È½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤«¤é¤·¤¿¤éÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤ËÜ¿Í¤Ïµï¾ì½ê¤òÍß¤·¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¡È¥²¡¼¥à¤äYouTube¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦Æþ¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Í¾·×´è¤Ê¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÏÂÐÌÌ¤è¤ê²£ÊÂ¤Ó
¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾õ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤Î¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¡£¤½¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡Ö²¿¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÌ£Êý¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ËÜ¿Í¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤â¥²¡¼¥à¶µ¤¨¤Æ¡×¡¢¡ÖYouTube°ì½ï¤Ë¸«¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Îµï¾ì½ê¤ÎÃæ¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²Æ±»Î¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¥²¡¼¥àÂç²ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡Ö¥²¡¼¥à¤¬¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Îºî¤êÊý¤ÎÌÌ¤òÂç¿Í¤Ï¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤ÈÍý²ò¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¤äYouTube¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¼Â¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½ý¤Ä¤¤¤Æµï¾ì½ê¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ë¤Ï¡¢´é¤ò¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤ê¡¢²£¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Û¤¦¤¬¡ØÃç´Ö¡Ù¤ä¡ØÌ£Êý¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯º£¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æµ¤¸¯¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤¹ºÝ¤â¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É¤Ë²£ÊÂ¤Ó¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê²ñÏÃ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦´Ø¤ï¤ê¤ò
Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎË½¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èà¤Î¼þ¤ê¤Ë¸ÀÍÕ¤¬ÍðË½¤Ê»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÉÒ´¶¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤éÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤«¤éºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Á´¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ë½¼«´þ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡È¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£ËÜÅö¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤â½Ò¤Ù¤Æ¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤±¤¯¤½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡È¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥²¡¼¥à¤äYouTube¤ËÆ¨Èò¤·°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤â¤Î¼«ÂÎ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤êÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤»¤á¤Æ¥Þ¥Þ¤âº®¤¼¤Æ¤è¡×¤È´Ø¤ï¤êÊý¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£²óÅú¼ÔProfile
¾®ÀîÂç²ðÀèÀ¸
¶µ°é²È¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¾ðÊó¶É¡Ø¤«¤·¤³¤¤½Î¤Î»È¤¤Êý¡Ù¼çÇ¤ÁêÃÌ°÷¡£
µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¼çÂÎ¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³ÀìÌç¥×¥í¸ÄÊÌ½Î¤òÁÏÀß¡£»Ò¤É¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ö»þ¤Ë¸«È´¤¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÃ»´ü´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆÈ¼«¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤Î¼Â»Ü¿ô¤Ï6000²ó¤ò¿ô¤¨¡¢¼õ¸³³Ø½¬¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÍÄ»ùÄã³ØÇ¯¤«¤é¤ÎÇ½ÎÏ°éÀ®¤ä¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÃÛ¤Êý»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌö¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
Ì¡²è¡á¤¤¿¤¬¤ï¤Ê¤Ä¤ß¡¿Ê¸¡á¼òµÍÌÀ»Ò