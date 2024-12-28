¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×Æü´©±Ç²èÂç¾Þ3´§°ìÌëÌÀ¤±Âçºå¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¤â¿·´´Àþ»ß¤Þ¤ê¼Ö°ÜÆ°
Âè37²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¤ÇºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Î3´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬È¯É½¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿28Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°¥é¥ó¸æÎéÇ¯Ëº¤ì»øº×¤ê¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤¬·àÃæ¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆÅÐÃÅ¡£ËÁÆ¬¤Ç¡¢°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬Á°Æü27Æü¤Ë¹Í¤¨¤¿À£·à¤òÈäÏª¤·¤¿¡£½õ´ÆÆÄ¤Î»³ËÜÍ¥»Ò¤ò±é¤¸¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤áÅá¡¢¾®Æ»¶ñ¤ò´ÉÍý¤·¤¿º»ÁÒ¤æ¤¦¤Î¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡ÙºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¡¡Á¡×¤ÈÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ3´§³ÍÆÀ¤ò´î¤ó¤À¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡Ä¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ï¡¢º»ÁÒ¤æ¤¦¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤ä¤±¤É¤Ê¡Á¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
À£·à½ªÎ»¸å¡¢°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÅÐÃÅ¡£»Ê²ñ¤«¤é¡ÖºòÆü¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¤È¡ÖÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢¤½¤·¤Æ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¾Þ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤âµã¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏºîÉÊ¾Þ¡£³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾Þ¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡ÊÀ½ºîÈñ¤ò¡Ë²ó¼ý¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¹Í¤¨¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾Þ¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤¬¾¦¶È±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¾Þ¤Ð¤«¤ê¤â¤é¤¦¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÅö½é¡¢ÅÐÃÅÍ½Äê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ç±é¤Î»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê51¡Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤È¸À¡¢¤ªÎé¤¬¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£»Å»ö¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò¼é¤Ã¤Æ¼Ö¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ä¤äÂ©¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È³§¤µ¤ó¤ò¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
8·î17Æü¤Ë¡È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º±Ç²è¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥·¥Í¥Þ¡¦¥í¥µ1´Û¤Î¤ß¤ÇÉõÀÚ¤é¤ì¤Æ4¥«·î¡£Á´¹ñ¤Ç¤Î¸ø³«´Û¿ô¤Ï355´Û¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï25Æü»þÅÀ¤Ç8²¯1700Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢28Æü¤«¤é¤Î¸ø³«´Û¿ô¤Ï96´Û¤È¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£º»ÁÒ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ªÀµ·î¶½¹Ô¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤ä¤Í¡×¤È¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ3´§¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¼ê¤Î¡¢¾å±Ç¤Î·ÑÂ³¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸ø³«¤Î³ÈÂç¤ò´üÂÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢»³¸ý¤âÄù¤á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Çº»ÁÒ¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê±Ç²èÂç¾Þ¡Ë¤Ç¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£¡Ê¸ø³«¡Ë100Æü¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÂ¦¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬³§¤µ¤ó¤Î¤ªÂ¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¾ìÆâ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤ÎÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¡¢¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÞÀ¼¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¡£