SARD UNDERGROUNDが2025年1月29日、神野友亜(Vo)ソロ体制となって初の新曲「I still believe」を配信リリースすることが発表となった。SARD UNDERGROUNDはデビュー5周年を一区切りに、それぞれの新たな道へ進むためメンバーの杉岡泉美(B)と坂本ひろ美(Key)が2024年9月に脱退。同年10月より神野友亜(Vo)のソロプロジェクトとして始動した。ZARDトリビュートバンドとして、ZARDのカバー曲と並行してオリジナル曲も精力的に発表してきたSARD UNDERGROUNDだが、その活動は神野ソロ体制となっても継続するとのことだ。

■3rdデジタルシングル「I still believe」

2025年1月29日配信開始

作詞:神野友亜

作曲:大野愛果

編曲:麻井寛史

予約リンク(pre-add/save):https://sardunderground.lnk.to/i_still_believe

2025年1月29日配信開始作詞:神野友亜作曲:大野愛果編曲:麻井寛史予約リンク(pre-add/save):https://sardunderground.lnk.to/i_still_believe

■全国ツアー<SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025>

▼ライブハウスツアー

6月21日(土) 香川・festhalle

6月29日(日) 宮城・仙台Rensa

7月05日(土) 愛知・DIAMOND HALL

7月12日(土) 福岡・DRUM LOGOS

7月20日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE24



▼ホールツアー

【大阪公演】

8月30日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール

※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day

8月31日(日) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール

※day2▶︎オリジナル楽曲 only day

【東京公演】

9月09日(火) 東京国際フォーラム ホールC

※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day

9月10日(水) 東京国際フォーラム ホールC

※day2▶︎オリジナル楽曲 only day

▼ライブハウスツアー6月21日(土) 香川・festhalle6月29日(日) 宮城・仙台Rensa7月05日(土) 愛知・DIAMOND HALL7月12日(土) 福岡・DRUM LOGOS7月20日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE24▼ホールツアー【大阪公演】8月30日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day8月31日(日) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール※day2▶︎オリジナル楽曲 only day【東京公演】9月09日(火) 東京国際フォーラム ホールC※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day9月10日(水) 東京国際フォーラム ホールC※day2▶︎オリジナル楽曲 only day

関連リンク

◆SARD UNDERGROUND オフィシャルサイト

◆SARD UNDERGROUND オフィシャルX

◆SARD UNDERGROUND オフィシャルTikTok

◆SARD UNDERGROUND オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SARD UNDERGROUND オフィシャルFC “SARD FUNCTION”

◆神野友亜 オフィシャルX

◆神野友亜 オフィシャルInstagram

◆SARD UNDERGROUND オフィシャルサイト◆SARD UNDERGROUND オフィシャルX◆SARD UNDERGROUND オフィシャルTikTok◆SARD UNDERGROUND オフィシャルYouTubeチャンネル◆SARD UNDERGROUND オフィシャルFC “SARD FUNCTION”◆神野友亜 オフィシャルX◆神野友亜 オフィシャルInstagram

新体制となって約3ヶ月、神野ソロ体制となって初の新曲が完成。12月23日に東京、28日に兵庫で行われたファンクラブイベントで初披露された。新年1月29日に2025年第一弾リリースとしてデジタル配信される楽曲が「I still believe」だ。楽曲「I still believe」は、3人体制ラストとなった5周年ツアー終了後に制作を開始したもの。“それぞれが悩んで考え抜いて決めた選択に正解不正解はなく、お互いの決断を信じて、自分と相手それぞれの幸せを願い、前に向かっていこう”というメッセージを込めた楽曲だ。新たな道に進むことを決めた杉岡と坂本への想いと、SARD UNDERGROUNDとして活動していくことを決めた神野のリアルな気持ちをもとに、神野が書き下ろした歌詞は、繊細で柔らかなサウンドにのってどこまでも優しく前向きに響く。2025年、新たに放たれる応援ソングの完成だ。また、2025年夏には、初めて訪れる香川と北海道を含む全国5ヵ所を回るライブハウスツアーに加え、東京と大阪での初のホール2days公演開催が決定した。ホールツアーは各会場、ZARDのカバー楽曲のみで構成される<day1・ZARD tribute 楽曲 only day>、SARD UNDERGROUNDのオリジナル楽曲のみで構成される<day2・オリジナル楽曲 only day>の2DAYSの開催となる。