»³¸ý¤â¤¨¡¡2024Ç¯¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢Åð¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ê41¡Ë¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³¸ý¤â¤¨¡Ê47¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡ÈÉÔ±¿¡É¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤À¤±¤ÎËºÇ¯²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤Ç¡Ö2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¡ÖÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤Ê?¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÅÃÓ¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ!¤Þ¤µ¤«¡¢Åð¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡ÄÀ¨¤¯¤Ê¤¤?¡×¤ÈÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£