¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï1ÆüÌÜ¡ÛÝ¯ºä46¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×ÈäÏª ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼14¿Í¤ÇÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/28¡ÛÝ¯ºä46¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024¡Ö¹ÈÇò¡×¶Ê½ç°ìÍ÷
Çò¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ËÉñ¤Ã¤¿Ý¯ºä46¡£Æ±¶É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î14¿Í¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024¡Ö¹ÈÇò¡×¶Ê½ç°ìÍ÷
¢¡Ý¯ºä46¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×ÈäÏª
Çò¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ËÉñ¤Ã¤¿Ý¯ºä46¡£Æ±¶É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î14¿Í¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û