¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÃËÀ¤¬¼ó»É¤µ¤ì»àË´¡¡ºÊ¤òÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦¹ñÊ¬»û»Ô
28ÆüÄ«¡¢Åìµþ¡¦¹ñÊ¬»û»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÃËÀ¤¬¼ó¤ò»É¤µ¤ì»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê·Ù»ëÄ£¤ÏÃËÀ¤ÎºÊ¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃæ»³Í³ÈþÍÆµ¿¼Ô¤Ï28Æü¸áÁ°8»þÁ°¡¢¹ñÊ¬»û»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤ÎÃæ»³Í´Æó¤µ¤ó¤Î¼ó¤Ë¿ÏÅÏ¤ê10¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö·ï¤ÏÃæ»³ÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«¤é110ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃ¶Æá¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ó¤ËÊñÃú¤ò»É¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£