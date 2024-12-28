Îý½¬»²²Ã2Æü´Ö¤ÇV¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·Ï¢Æü¤Î2·åÆÀÅÀ¡¡¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢¡¼¥ºÊ¡²¬¤Î17ºÐ¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¡ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Î¼ã¾¾¿¿±û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Î¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢¡¼¥ºÊ¡²¬¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¼ã¾¾¿¿±û¡ÊÊ¡²¬½÷³Ø±¡¹â3Ç¯¡Ë¤¬¾å¡¹¤ÎV¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£27¡¢28Î¾Æü¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÅÄÀî»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÒÉß¥¢¥Ö¥ì¥¤¥ºÀï¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤º¤ì¤â2·åÆÀÅÀ¤Î³èÌö¡£¥Á¡¼¥à¤¬£²ÆüÂ³¤±¤Æ¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤ëÃæ¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÈÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥«¥Î¥¢¤Î¿¹ÅÄ°¡µ®ÅÍ´ÆÆÄ¡Ê42¡Ë¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯È´·²¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÈóËÞ¤Ê¥»¥ó¥¹¤ò¤¤¤¤Ê¤êÈäÏª¤·¤¿¡£27Æü¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¹ÅÆð¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç28ÂÇ¿ô10ÆÀÅÀ¡£¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤«¤é¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë¤¿¤¿¤±¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£Æ±¤¸¤¯ÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿28Æü¤â¡¢39ÂÇ¿ô14ÆÀÅÀ¤ÈÌöÆ°¡£²ñ¾ìMC¤¬Ï¢¸Æ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ª¥³¡¼¥ë¡×¤ËÇØ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌµ¿´¤Ç±¦ÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¥µ¡¼¥Ö¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·è¤·¤Æ¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼õ¤±¿ô¤Ï27Æü¤Î34ËÜ¡¢28Æü¤Î35ËÜ¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤ò·×¾å¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥¹¤ò¡Ê¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡ËÊÖ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»×¹Í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£27Æü¤Ë42¡¦6¡ó¤À¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥ÖÀ®¸ùÎ¨¤Ï28Æü¤Ë57¡¦1¡ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£14¡¦5¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï2Æü´Ö¤Û¤É¡£24Æü¤Ë²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥È¥¹°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Å¬±þÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥³¡¼¥È¤Ç¤ÎÌóÂ«¤´¤È¤â¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¿¹ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï´¶¿´¤·¤¤ê¡£17ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤¬·ü¤«¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤ÎÊ¡²¬¸©Í½Áª·è¾¡¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊ¡²¬¹©Âç¾ëÅì¹â¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡½3¤ÇÀËÇÔ¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Î½Ð¾ì¤âÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼º°Õ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¡ÖÎý½¬Âæ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¤«¤é¤Ï¶¯¹ë¤Î¼¯²°ÂÎÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê½Õ¹âÍ½Áª¤¬½ª¤ï¤ê¡Ë°úÂà¤·¤Æº£¤Î»þ´ü¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¥«¥Î¥¢¤«¤éÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Î¡Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¡ØÃÇ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥«¥Î¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯2·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤â¡¢ÌÂ¤¤¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹Ãú¾ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¯¾å¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¥«¥Î¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤À¡£
¡¡¥«¥Î¥¢¤ÏÄÌ»»9¾¡5ÇÔ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î4°Ì¡Ê11¥Á¡¼¥àÃæ¡Ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ç¯Æâ¤Î»î¹ç¤ò½ªÎ»¡£ÍèÇ¯1·î18¡¢19Î¾Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¤ÎÁáÎÉÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Åç¥ª¥¤¥é¡¼¥º¤È¤Î£²Ï¢Àï¤«¤é¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Â´¶È¼°¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê£²¥«·î¡¢¹â¹»ºÇ¸å¤Î¡Ö½Õ¹â¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤Î¿·À±¡Ö¥Þ¥ª¡×¤¬¸÷¤êµ±¤¯¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡¡¢¡¼ã¾¾¿¿±û¡Ê¤ï¤«¤Þ¤Ä¡¦¤Þ¤ª¡Ë2007Ç¯1·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£Æ±¶è¤ÎÂçÎ¤¡Ê¤À¤¤¤ê¡ËÆî¾®3Ç¯¤«¤é¡ÖÂçÎ¤ÆîVBC¡×¤Ç»Ï¤á¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤ÎÊ¡²¬½÷³Ø±¡¤ÇÂ³¤±¤ë¡£¹â¹»2Ç¯»þ¤Î24Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¥ê¥Ù¥í¤ÎÁª¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆµÞ¤¤ç¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¡¢¹¥¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç´Ø·¸¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÂçÊ¬¡¦Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¤ÎÃé´ê»ûÉ÷ÐÔ¡ÊAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤ËÆâÄê¡Ë¤é¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê12¿Í¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ïº£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤ÏÉ¬¤ºÊó¤ï¤ì¤ë¡×¡£¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¡£