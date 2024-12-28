¥°¥¤¥°¥¤¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦¥ß¥ä¥Ó¡ª¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¤Î°¦¤·¤«¤¿¡×Âè12ÏÃ¸åÊÔ¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¤È½éÎø¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¤¬¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
12·î28Æü ¸ø³«
¡¡KADOKAWA¤Ï12·î28Æü¡¢´äÍÕ»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¤Î°¦¤·¤«¤¿¡×Âè12ÏÃ¸åÊÔ¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¤È½éÎø¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¤ò¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÌµ¿¦¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥·¥ó¥Ð¤È¡¢¥¯ー¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ò¥º¥ß¡¢ÂÐ¾ÝÅª¤Ê2¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔÂ·¤¤¤ÊÎøÊª¸ì¡£Âè12ÏÃ¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ð¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦¥ß¥ä¥Ó¤¬Èà¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¡£»î¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥ß¥ä¥Ó¤Ë¡¢¥·¥ó¥Ð¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Âè12ÏÃ¸åÊÔ¤è¤ê¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè12ÏÃ¸åÊÔ¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¤È½éÎø¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
Âè12ÏÃÁ°ÊÔ¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¤È½éÎø¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¤Î¥Úー¥¸
¡Ú¥À¥á¿Í´Ö¤Î°¦¤·¤«¤¿¡Û
(2/2)¥À¥á¿Í´Ö¤Î°¦¤·¤«¤¿12ÏÃ¤è¤êÈ´¿è¤Ç¤¹¡£Â³¤¤ÏËÜÆü¹¹¿·¤Î12ÏÃ¤è¤êÆÉ¤á¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹～¡ª- ´äÍÕ (@iwabajunki06) December 28, 2024
¥«¥É¥³¥ß:https://t.co/qTXJcM3Fyf
¥Ë¥³¥Ë¥³:https://t.co/B4GX2jxktl
SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡×¤¬
¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÏ¢ºÜÌ¡²è²½¡ª
¡ÖºÍÇ½¤â¤Ê¤¤ ¤ª¶â¤â¤Ê¤¤ ³ØÎò¤â¤Ê¤¤ ¥¥ß¤ÏÄìÊÕ¤Î¥À¥á¿Í´Ö¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¦¡¦¡¦¤½¤ó¤Ê¥¥ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç »ä¤Ï¹¬¤»¤Ê¤Î¡×
Ìµ¿¦¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥·¥ó¥Ð¤Ï½ê°â¥À¥á¿Í´Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤È¤Ê¤¼¤«ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¯ー¥ë¤Ç¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤½÷À¡¢¥Ò¥º¥ß¡£
¥·¥ó¥Ð¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Ò¥º¥ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥á¿Í´Ö¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¶õ²ó¤ê¤Ð¤«¤ê¤ÎËèÆü¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¸«¤Æ¡¢Èà½÷¤ÏÓÞÓÐ¤¤/°¦¤òÓñ¤¯ ÈÝÄê¤·¤Æ/Ëµ¤Ë¤¤¤ë¡£
¥À¥á¿Í´Ö¤ÈËâÀ¤ÎÈà½÷¤¬Â£¤ë¡¢ÉÔÂ·¤¤¤ÊÎøÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¡Ú¡ÚCV:Áá¸«º»¿¥¡ÛËâÀ¤ÎÈà½÷¤¬Â£¤ëÉÔÂ·¤¤¤ÊÎø°¦ëý¡Ø¥À¥á¿Í´Ö¤Î°¦¤·¤«¤¿¡Ù¥í¥ó¥°ÈÇ¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¡Û
(C) KADOKAWA CORPORATION