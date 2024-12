『No No Girls（ノーノーガールズ）』ファイナリストが“自分”に宛てた直筆手紙！最終ステージに立つ“私”への素直な気持ち

画像:『No No Girls』ファイナリスト10名の直筆手紙

2025年1月11日の神奈川・Kアリーナ横浜での最終審査を控える『No No Girls』ファイナリスト10名に、最終ステージに立つ自分自身に宛てた手紙を書いてもらった。オーディションを通じて成長を遂げた彼女たちの今の心境は? 今の自分から未来の自分へ託したい想いとは? ファイナリスト10名の熱のこもった素直な言葉を受け取ってほしい。

■『No No Girls』ファイナリストは10名

『No No Girls』最終審査に進むファイナリストはCHIKA、FUMINO、JISOO、KOHARU、KOKO、KOKONA、MAHINA、MOMOKA、NAOKO、YURIの10名(※アルファベット順)。2025年1月11日に神奈川・Kアリーナ横浜にて『No No Girls THE FINAL』にて約2万人の前でパフォーマンスを披露する。

■CHIKA

■FUMINO

■JISOO

■KOHARU

■KOKO

■KOKONA

■MAHINA

■MOMOKA

■NAOKO

■YURI

『No No Girls』関連記事はこちら

■ライブ情報

『No No Girls THE FINAL』

[2025年]

1/11(土)神奈川・Kアリーナ横浜

出演:ちゃんみな / No No Girls

Special Guest:倖田來未 / (sic)boy

MC:MyM

https://nonogirls-thefinal.jp/