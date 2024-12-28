¡Ú#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Û¡ÖÉðÁõ¿ÀÉ± ¥¹¥È¥éー¥Õ bis¡×¤¬2025Ç¯1·î²¼½Ü¤ËÍ½Ìó³«»Ï
¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹8¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û
12·î28Æü18»þ～ ÇÛ¿®
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama
12·î28Æü18»þ～ ÇÛ¿®
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹8¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÉðÁõ¿ÀÉ± ¥¹¥È¥éー¥Õ bis¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉðÁõ¿ÀÉ± ¥¹¥È¥éー¥Õ bis¡×¤Ï¡ÖÉðÁõ¿ÀÉ±¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥È¥éー¥Õ bis¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Ê°Ëâ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÉð´ï¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥Þー¤äÌÜ¸µ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯1·î²¼½Ü¤ËÍ½Ìó³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹8¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û
ÉðÁõ¿ÀÉ± ¥¹¥È¥éー¥Õ bis 2025Ç¯1·î²¼½Ü¤´Í½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê¡ª¡¡#ÉðÁõ¿ÀÉ±¡¡#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¡#À¸ÇÛ¿® pic.twitter.com/GfHpFwtniT- ¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸ø¼°/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) December 28, 2024
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama
(C)Konami Digital Entertainment