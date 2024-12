ユニークな成績を残すビクター・ウェンバンヤマがNBA史上初のスタッツラインをクリア

12月28日(現地時間27日)。サンアントニオ・スパーズは、敵地バークレイズ・センターでブルックリン・ネッツを96-87で下し、ウェスタン・カンファレンス10位の16勝15敗とした。

この日スパーズではビクター・ウェンバンヤマが19得点7リバウンド4アシスト6ブロック、ジュリアン・シャンペニーが18得点2スティール、ケルドン・ジョンソンが15得点6リバウンド2スティール、ジェレミー・ソーハンが12得点14リバウンド3アシスト、デビン・バセルが10得点6リバウンド5アシスト3スティールをマーク。

昨シーズンの新人王ウェンバンヤマは、キャリア2年目の今シーズンもリーグトップの平均4.0ブロックに加えて25.2得点10.1リバウンド3.9アシスト1.0スティール、3ポイントシュート成功率36.1パーセント(平均3.4本成功)を残している。

レギュラーシーズン通算97試合を終えて、ウェンバンヤマは計2177得点、1018リバウンド、3ポイント成功216本に達している。スパーズによると、レギュラーシーズン最初の100試合までに2000得点、1000リバウンド、3ポイント成功200本をクリアしたのはNBA史上ウェンバンヤマのみということからも、来年1月4日に21歳を迎える男はユニークなスタッツをたたき出していると言えるだろう。

.@wemby tonight: 19 PTS, 7 REB, 6 BLK

He is the first player in NBA history to record 2,000+ points, 1,000+ rebounds and 200+ three-pointers in the first 100 games!

- San Antonio Spurs (@spurs) December 28, 2024