¼Ì¿¿¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª ½é¤á¤Æ¤Î½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¥¤¥±¥á¥ó¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¿¤ª¶â¤Ç°¦¤ÏÇã¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¢
¡Ø¤ª¶â¤Ç°¦¤ÏÇã¤¨¤Þ¤¹¤«¡© ÉáÄÌOL¤¬½÷ÀÉ÷Â¯¤Ë¾Â¤Ã¤Æ°ÇÂÄ¤Á¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¥Ù¥ê¡¼¡§¸¶ºî¡¢¤â¤Á¤Õ¤ï¡§ºî²è/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¤¬Â³¤¡¢¿ÍÈ©Îø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿OL¤Î¥Ù¥ê¡¼¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¤Î¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤ÇÍ½Ìó¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯µ¤¤µ¤¯¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥±¥á¥ó¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ÎÈà¤Ë²ñ¤¦ÅÙ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥ê¡¼¤Ï¡¢Èà¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¤Ä¤¤¤Ë»Ü½Ñ¥³¡¼¥¹¤Ë¤â¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡Ä¡£¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¾Â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ù¥ê¡¼¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡© ÉáÄÌ¤ÎOL¤¬½÷ÀÉ÷Â¯¤Ë¥Ï¥Þ¤êÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡Ø¤ª¶â¤Ç°¦¤ÏÇã¤¨¤Þ¤¹¤«¡© ÉáÄÌOL¤¬½÷ÀÉ÷Â¯¤Ë¾Â¤Ã¤Æ°ÇÂÄ¤Á¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ª¶â¤Ç°¦¤ÏÇã¤¨¤Þ¤¹¤«¡© ÉáÄÌOL¤¬½÷ÀÉ÷Â¯¤Ë¾Â¤Ã¤Æ°ÇÂÄ¤Á¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à