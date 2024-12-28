¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÇòÌÜ°Æ·ï¡×Perfume¡¦¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡© ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤¦¤¥¡×
Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï12·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Perfume¡¦¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤°¤â¤¯¤¢¡Á¤Á¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Á¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤¦¤¥¤¥¤¥¡×¡Ö¤ª¾îÍÍ¤À¤Í¡×¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï»êÊõ¤µ¤ó¤À¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Perfume¡¦¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤¦¤¥¤¥¤¥¡×¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖWhite Cream¤â·ã¤¦¤Þ¡¡¤Þ¤¸¤ÇÇòÌÜ°Æ·ï¡×¡Ö#·î°ì´Ú¹ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Á¥å¥í¥¹¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¤æ¤«¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×24Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤æ¤«¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Î²áµî¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤´¤á¤ó¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬2014¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÂº¤¤¡£°¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤óµ®½Å¤Ê¤æ¤«¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤È²èÁü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)