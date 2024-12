活動拠点をアメリカに移したお笑い芸人・ゆりやんレトリィバァが、あす29日放送のカンテレ年末特番『見取り図&ミルクボーイpresents 笑渦WARAUZU2024』(後1:00〜2:45 ※関西ローカル)で、渡米後初のテレビ出演を果たす。ゆりやんは、ロサンゼルスの自宅から中継で登場。また同番組では、渡米直前に独占密着し、新天地・アメリカへ飛び立つ空港の映像も届ける。スタジオには、大阪の芸人仲間たちがそろう。

ゆりやんは、同番組MCの見取り図、ミルクボーイ、出演のロングコートダディ、アキナらとともに、昨年9月まで放送された同局昼の番組『1時50分からはスローでイージーなルーティーンで』(スロイジ)でレギュラーメンバーを務めた。現在は、大阪・東京、そしてロサンゼルスでそれぞれ活躍し、今回1年ぶりに“同窓会”が実現する。ゆりやんは「感慨深いです。渡米後1週間ぐらいしか経ってないんですけど、 大阪の先輩の夢を見て泣いたりしていたんですよ。朝起きたら泣いていた、みたいな。だからうれしすぎます!スロイジは特に思い入れが強くて」と喜びあらわ。そして「また何年後かにハリウッドスターになって、“アメリカに行った当初の中継見たわ”って(視聴者に)言ってもらえるように頑張ります。歴史的な瞬間になれるように頑張るので、ぜひお楽しみください」と意気込み、「Please enjoy. Welcome to my …new world!!」と呼びかけた。『笑渦』は、360度を観客に囲まれながらネタを披露するという、新スタイルのコント・漫才番組。一番低い位置にある円形ステージを、渦のように広がった観客席が取り囲み、中央の芸人が台風の目となって、笑いの渦を巻き起こす。■『見取り図&ミルクボーイpresents 笑渦WARAUZU2024』MC:見取り図、ミルクボーイ番組SPサポーター:西川きよし出演者(出演順)笑渦第1ブロック:ビスケットブラザーズ、カベポスター、濱田祐太郎、ロングコートダディ・兎西川きよしの笑渦DANCE & MUSIC FES:西川きよし、清川雄司、cacao、真輝志、フースーヤWARAUZU HALFTIME SHOW:見取り図、ミルクボーイ、アキナ、ロングコートダディ、ゆりやんレトリィバァ、川島壮雄(カンテレアナウンサー)笑渦第2ブロック:天才ピアニスト、アキナ、ギャロップ笑渦FINALブロック:見取り図、ミルクボーイ■『スロイジ』プレイバック『2時45分からはスローでイージーなルーティーンで』(2021年3月〜23年3月、月〜金 後2:45)『1時50分からはスローでイージーなルーティーンで(2023年4月〜23年9月、月〜金 後1:50)(月)見取り図(盛山晋太郎、リリー)→ロングコートダディ(堂前透、兎)(火)アキナ(山名文和、秋山賢太)(水)週替わりMC→ミルクボーイ(駒場孝、内海崇)(木)ゆりやんレトリィバァ(金)ミルクボーイ(駒場孝、内海崇)→見取り図(盛山晋太郎、リリー)