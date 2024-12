イタリアンのシェフが本気で作った「フォカッチャサンド」がおいしすぎる店（東京・学芸大学）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は学芸大学で12年間愛されてきた人気イタリアン「リ・カーリカ」が作ったフォカッチャサンド専門店。オーダーを受けてから作るフォカッチャサンドは絶品です。

TUTU(学芸大学)

2024年10月10日、学芸大学、高架下にできた商業施設「GAKUDAI PARK STREET」に「TUTU(トゥトゥ)」がオープンしました。「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」に選ばれている、学芸大学の人気イタリアン「リ・カーリカ」が作った、昼はフォカッチャサンド専門店、夜はワインバーとなる店。今回は昼の顔である「フォカッチャサンド専門店」をメインにご紹介しましょう。

オーナーシェフの堤 亮輔さんは、2013年に学芸大学駅に「リ・カーリカ」をオープン。その後「カンティーナ カーリカ・リ」「あつあつ リ・カーリカ」「ta.bacco」と次々と店舗を展開し、いずれもにぎわいの絶えない人気店となっています。

高架下に連なる店の一角にオープン。開放的な雰囲気で気軽に立ち寄ることができます

「TUTU」は、昼の時間帯はカジュアルにふらりと寄って食事ができ、夜はナチュラルワインとおつまみを気軽にと、日常生活のさまざまなシーンで利用できる、イタリアにあるバールをイメージしてオープンしました。

カウンターでオーダーし、料理の受け渡しもカウンターで行うシステム

店内はヨーロッパの街角にあるようなどこかクラシックな趣があり、温かみを感じさせてくれます。イートインスペースは店内とテラスの2カ所。テラス席ならペットと一緒に過ごせます。

いずれも魅力的なメニュー

フォカッチャサンドのメニューは定番や季節替わりを含め7種類。フォカッチャは店舗で焼いた自家製。サンドイッチは作り置きされておらず、オーダーを受けてから、パンをリベイクし、具材を挟みます。作り立てのおいしさも「TUTU」の魅力です。

国産小麦を使ったフォカッチャは、サンドイッチにピッタリ合うように開発。あまり練らず、グルテンが出ないようにした生地は外側がカリッとし、中もサクサクの軽さ。たっぷりの具材が挟まれていても軽快な食べ心地です。

カウンター中央に位置する大きなショーケース。中にはフレッシュな野菜やフルーツなどの食材が並んでいます

パンだけでなく、挟む具材にもこだわりがいっぱい。具材には生産者から届く旬のものや「リ・カーリカ」でも使っている厳選した食材を使用。シャルキュトリー類も、イタリア製の老舗ブランドのスライサーを使用し、オーダーを受けてからスライスします。切りたての生ハムの味わいは格別です。

素材の組み合わせや合わせるソースなどは、シェフたちが本気でおいしいフォカッチャサンドを作るために試作を繰り返して、アイデアを凝らしたものばかり。まるで一皿の料理が凝縮したようなサンドイッチになっています。

「季節のフルーツとゴルゴンゾーラ、生ハム」1380円

人気の3点をご紹介。日によっては早くに売り切れてしまうという「季節のフルーツとゴルゴンゾーラ、生ハム」。この日はいちじく、生ハム、ゴルゴンゾーラを合わせ、クルミとハチミツをトッピング。極薄のフワッととろけるような食感の生ハムといちじくの相性は抜群。塩味控えめでクリーミーな味わいのゴルゴンゾーラとハチミツの組み合わせもたまりません。季節替わりのフルーツは、12月後半からラ・フランスを予定しているのだそう。

「モルタデッラとピスタチオソース、リコッタ」1,380円

細かく挽いた赤身肉に、カットした脂身、ピスタチオ、スパイスなどを混ぜたハム「モルタデッラ」を主役にした「モルタデッラとピスタチオソース、リコッタ」。レストランメイドのピスタチオソースと、自家製リコッタチーズを合わせ、最後にレモンをキュッと搾ったサンドイッチです。ナッツやチーズの風味豊かなピスタチオソースが贅沢です。

「牛バラ塊肉のローストとマンゴーソース、ハラペーニョ」1,480円

特別感のある一品が食べたければ「牛バラ塊肉のローストとマンゴーソース、ハラペーニョ」を。大きな塊肉に白ワインをかけながらじっくり火入れしたローストは、まさにレストランの味。柔らかくジューシーな肉を豪快にスライスし、ザワークラウトや赤玉ねぎと合わせています。

マンゴーピュレにハラペーニョをブレンドしたソースが秀逸で、甘いフルーツソースは肉との相性がぴったり。爽やかな辛さがアクセントになっています。

グラスワインは800円〜、「ナトゥラーレソーダ」800円

ドリンクはナチュラルワインをメインにビールやノンアルドリンクがそろっています。「リ・カーリカ」の系列とあって、ナチュラルワインの品ぞろえが充実。一押しはナチュラルワインにハーブを漬け込んだリキュールをソーダで割ったカクテル「ナトゥラーレソーダ」。フルーティな甘さと炭酸の爽やかさがあり、フォカッチャサンドにぴったり合います。

コーヒーにも力を入れ、本格的なエスプレッソマシンを導入

「街を行き交う人々に止まり木ように利用してほしい」という思いが込められたお店。身近にほしいと思わせる魅力がいっぱいです。仕事帰りに、街の散策の途中にぶらりと訪れてみてはいかがでしょう。

外観 出典:仏国友人 - French in Tokyoさん

食べログレビュアーのコメント

「モルタデッラピスタチオ」 出典:yamay630さん

『モルタデッラピスタチオのフォカッチャ

ホットコーヒー



大きなフォカッチャのサンドイッチはたっぷりのモルタデッラとたっぷりのピスタチオソースで頂くものでした。ナッティさとふんわりと感じるモルタデッラで美味しく頂きました。他のフォカッチャサンドも凄そう…ごちそうさまでした』(yamay630さん)

「パンチャディマンゾ」 出典:amiritaさん

『気になっていたフォカッチャのサンドイッチいただきました。

牛肉のフォカッチャ美味しかった!

レンズ豆のスープも、もったりしてボリュームあり飲んでるというより食べてる感じ。メインが軽い分、これ必須ですね!

ちょっと値段が高いかなーとは思いますが、カリッとしたフォカッチャも、中の紫キャベツのマリネやお肉の味付け、彩りもよく、、

美味しすぎて次回も同じ具を頼むかも?!

ここでしか食べられない味、満足です!』(amiritaさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆TUTU住所 : 東京都目黒区鷹番3-4-25 GAKUDAI PARK STREET 14-13区画TEL : 不明の為情報お待ちしております

取材・文、写真:小田中雅子

