TOKYO, JAPAN - MARCH 17: Naoki Yoshikawa #0 of the Yomiuri Giants throws to first base during an exhibition game against the Seattle Mariners for the 2019 Opening Series at the Tokyo Dome on Sunday, March 17, 2019 in Tokyo, Japan. (Photo by Alex Trautwig/MLB via Getty Images)

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