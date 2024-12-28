横浜発カフェブランドが初の福袋！ UNI COFFEE ROASTERYの福袋はおしゃれとお得がたくさん
横浜発のカフェブランド「UNI COFFEE ROASTERY（ユニコーヒー ロースタリー）」から、ブランド初となる福袋が登場！ 2025年1月1日から順次店舗にて販売されます。
▼オリジナルジュートバッグ
全ての福袋に共通して入っている「オリジナルジュートバッグ」。コーヒーの豆袋にも使用される、軽くて丈夫なジュートで作られています。植物から作られた繊維のため、環境にも優しい自然素材です。マチもしっかりあるので、安定してものを入れられます。
▼オリジナルトレイルタンブラー
「SPECIAL」「PREMIUM」の福袋には、「FROM YOKOHAMA」をイメージしたイラストをプリントした「オリジナルトレイルタンブラー」も入っています。（3色から選択可能）
突起がない口当たりのよい飲み口を採用。容量は580mLで、UNI COFFEE ROASTERY各店舗で販売しているドリンクのS〜XLの全てのサイズに対応可能！ このタンブラーを店頭に持ち込んでドリンクを注文すると、20円値引きになります。
福袋は他にも、人気の元町カヌレやコーヒー豆、さらにはお得なクーポンが詰め合わせになっています。最大36％OFFになるお得さなので、ぜひチェックしてみてくださいね！
■ 「福袋 PREMIUM」（税込9900円） ※通常1万5540円相当・オリジナルジュートバッグ
・オリジナルトレイルタンブラー（3色から選択可能）
・元町カヌレ6個セット
・Coffee Drip Bag BOX(5袋入り)
・500円OFF クーポン（UNI COFFEE ROASTERY & UNI COFFEE ROASTERY BON BON）
・2000円OFF クーポン（Re : Journal & Re : Wharf）
・UNI DONUTS 6 piece 引換券
・コーヒー豆200g
■ 「福袋 SPECIAL」（税込7700円） ※通常9950円相当・オリジナルジュートバッグ
・オリジナルトレイルタンブラー（3色から選択可能）
・元町カヌレ6個セット
・Coffee Drip Bag BOX(5袋入り)
・500円OFF クーポン（UNI COFFEE ROASTERY & UNI COFFEE ROASTERY BON BON）
■ 「福袋 STANDARD」（税込3300円） ※通常5150円相当・オリジナルジュートバッグ
・元町カヌレ6個セット
・Coffee Drip Bag BOX(5袋入り)
・500円OFF クーポン（UNI COFFEE ROASTERY & UNI COFFEE ROASTERY BON BON）
■ 販売店舗
UNI COFFEE ROASTERY 横浜岡野
UNI COFFEE ROASTERY 鎌倉長谷
UNI COFFEE ROASTERY 横浜元町
UNI COFFEE ROASTERY 横浜日本大通り
UNI COFFEE ROASTERY 大船
UNI COFFEE ROASTERY MARK IS みなとみらい
UNI COFFEE ROASTERY 関内南口
Salon de Parfait by UNI COFFEE ROASTERY
UNI COFFEE ROASTERY 横浜赤レンガ倉庫
UNI COFFEE ROASTERY 横浜ジョイナス
UNI COFFEE ROASTERY 石川小松
UNI COFFEE ROASTERY BON BON テラスモール湘南
UNI COFFEE ROASTERY 川崎市役所
UNI COFFEE ROASTERY 横浜ハンマーヘッド
UNI COFFEE ROASTERY オークウッドホテル麻布
UNI DONUTS 横浜ベイクォーター
UNI COFFEE ROASTERY 学芸大学駅
UNI COFFEE ROASTERY BON BON 東急百貨店 たまプラーザ店
(文:芦野 秋)
3種の福袋にはおしゃれなグッズとお得がもりだくさん！福袋は価格帯別に、「STANDARD」「SPECIAL」「PREMIUM」の3種類。コーヒー豆のほか、グッズなどが詰め合わせになっています。
全ての福袋に共通して入っている「オリジナルジュートバッグ」。コーヒーの豆袋にも使用される、軽くて丈夫なジュートで作られています。植物から作られた繊維のため、環境にも優しい自然素材です。マチもしっかりあるので、安定してものを入れられます。
▼オリジナルトレイルタンブラー
「SPECIAL」「PREMIUM」の福袋には、「FROM YOKOHAMA」をイメージしたイラストをプリントした「オリジナルトレイルタンブラー」も入っています。（3色から選択可能）
突起がない口当たりのよい飲み口を採用。容量は580mLで、UNI COFFEE ROASTERY各店舗で販売しているドリンクのS〜XLの全てのサイズに対応可能！ このタンブラーを店頭に持ち込んでドリンクを注文すると、20円値引きになります。
福袋は他にも、人気の元町カヌレやコーヒー豆、さらにはお得なクーポンが詰め合わせになっています。最大36％OFFになるお得さなので、ぜひチェックしてみてくださいね！
■ 「福袋 PREMIUM」（税込9900円） ※通常1万5540円相当・オリジナルジュートバッグ
・オリジナルトレイルタンブラー（3色から選択可能）
・元町カヌレ6個セット
・Coffee Drip Bag BOX(5袋入り)
・500円OFF クーポン（UNI COFFEE ROASTERY & UNI COFFEE ROASTERY BON BON）
・2000円OFF クーポン（Re : Journal & Re : Wharf）
・UNI DONUTS 6 piece 引換券
・コーヒー豆200g
■ 「福袋 SPECIAL」（税込7700円） ※通常9950円相当・オリジナルジュートバッグ
・オリジナルトレイルタンブラー（3色から選択可能）
・元町カヌレ6個セット
・Coffee Drip Bag BOX(5袋入り)
・500円OFF クーポン（UNI COFFEE ROASTERY & UNI COFFEE ROASTERY BON BON）
■ 「福袋 STANDARD」（税込3300円） ※通常5150円相当・オリジナルジュートバッグ
・元町カヌレ6個セット
・Coffee Drip Bag BOX(5袋入り)
・500円OFF クーポン（UNI COFFEE ROASTERY & UNI COFFEE ROASTERY BON BON）
購入は店舗にて！ 営業初日が異なるので注意福袋は、下記の各店舗の2025年営業初日〜1月13日の期間に販売されます。数量限定なので、販売期間中であってもなくなり次第終了とのこと。気になる人はぜひ店舗に足を運んでみてくださいね。
■ 販売店舗
UNI COFFEE ROASTERY 横浜岡野
UNI COFFEE ROASTERY 鎌倉長谷
UNI COFFEE ROASTERY 横浜元町
UNI COFFEE ROASTERY 横浜日本大通り
UNI COFFEE ROASTERY 大船
UNI COFFEE ROASTERY MARK IS みなとみらい
UNI COFFEE ROASTERY 関内南口
Salon de Parfait by UNI COFFEE ROASTERY
UNI COFFEE ROASTERY 横浜赤レンガ倉庫
UNI COFFEE ROASTERY 横浜ジョイナス
UNI COFFEE ROASTERY 石川小松
UNI COFFEE ROASTERY BON BON テラスモール湘南
UNI COFFEE ROASTERY 川崎市役所
UNI COFFEE ROASTERY 横浜ハンマーヘッド
UNI COFFEE ROASTERY オークウッドホテル麻布
UNI DONUTS 横浜ベイクォーター
UNI COFFEE ROASTERY 学芸大学駅
UNI COFFEE ROASTERY BON BON 東急百貨店 たまプラーザ店
(文:芦野 秋)