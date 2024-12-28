àÆ¬¥Û¥¤¥ë¾Æ¤á¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¡¡Ä¶Ã»¤¤ÃãÈ±¤ËÂçÊÑ¿È¡¡¡ÖBefore-After¤¬¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤Ë½Ð±é·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×ÂçÈ¿¶ÁºÆ¤Ó
¡¡½÷Í¥¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õÈ±¤«¤éÄ¶Ã»¤¤ÃãÈ±¤ËÊÑ¿È¤·¤¿àBefore-Afterá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÈþÍÆ¼¼¤ÇÀ÷È±Ãæ¤Îà¥Û¥¤¥ë¾Æ¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤È¤Ü¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÂ³Êó¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ôÆüÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖXmas tree¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥é¥·¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆþ¤ì¤Æ¥Þ¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Åí°æ¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ç¡©¤³¤ó¤ÊÄ¹¤µ¤Î¹õÈ±½÷¤¬‼Ä«µ¯¤¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÅÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ó¤ÊÅÛ¤ÇÍèÇ¯¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¥Þ¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥«¥Ã¥ÈÁ°¤Î¹õÈ±¥ß¥É¥ë¤ÈÃã¿§¤ÎÄ¶Ã»È±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àBefore-Afterá¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖBefore-After¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¼¡¢¤¹¤´¡¼¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤Ë¤Ç¤â¤´½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤ªÈ©¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤é¤Ã¥¹¥Ã¥¥ê¡×¡Ö¸ÄÀÅª¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ç¿·Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£