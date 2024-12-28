¡ÚÀÅ²¬¶¥ÎØ¡¦¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛåöåòÞ«æÆ¡¡·»Äï»Ò¡¦¶áÆ£Î¶ÆÁ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë°¦ÃÎÀª10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ©ÇÆ¡ª
¡¡ÀÅ²¬¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡££±£±£Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×¤ÏÄ¾ÀþºÇÆâ¤ò¿¤Ó¤¿åöåòÞ«æÆ¡Ê£²£²¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬µÞ½±£Ö¤ò¾þ¤ê¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â£¶£¸£°Ëü±ß¡ÊÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¿µ»ì¤ÈÂÀÅÄ³¤Ìé¤ÎÆó¶¯¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢Êª¤ª¤¸¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÏÌÞ¼ÀµÍø¡Ê£¶£µ´ü¡Ë¤«¤é¡Ö¤â¤·¸åÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾Ç¤ë¤Ê¡££´³Ñ¤ÇÆâ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤Î½õ¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÉáÃÊ¡¢³°¤òÆ§¤à¼«ÎÏ·¿¤¬½¸¤¦ÆÃÀ¾å¡¢Æâ¤¬¥¬¥é¥ê¤È¶õ¤¯¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯åöåò¤ÏÂ¼ÅÄ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¶â¸À¤òµ¤¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤òÍø¤·¡¢¤É¤¦¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£ÃæÉô¤«¤é¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤Î·»Äï»Ò¡¦¶áÆ£Î¶ÆÁ¡Ê£±£°£±´ü¡Ë°ÊÍè£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¡£
¡Öº£¡¢°¦ÃÎ¤Î¼«ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ÐÆ£°æÐÒ¸ã¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÀè¤ÏàÆ£°æ¤Èåöåòá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡·ãÀï¤òÀ©¤·¤ÆÍèÇ¯£³·î¤Î°ËÅì£Ç¶¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤È¡¢£··î¤Î¶ÌÌî£Ç¶¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£µ·î¤ÎÃÏ¸µÌ¾¸Å²°£ÇµÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡££²£°£²£µÇ¯¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ó¥Ã¥°ÀïÀþ¤Ø²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤ë¡£