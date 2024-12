●コロナ禍を描いた思い「なかったことにしたらいけない」2019年にTBS系で放送され、大きな反響を呼んだ木村拓哉主演の日曜劇場『グランメゾン東京』。連ドラから5年、12月30日に映画『グランメゾン・パリ』が公開、その前日29日には完全新作のスペシャルドラマ『グランメゾン東京』(21:00〜)が放送される。放送を前に木村にインタビューし、同シリーズへの思いや撮影の裏話など聞いた。

スペシャルドラマ『グランメゾン東京』で主人公・尾花夏樹を演じる木村拓哉スペシャルドラマは、「グランメゾン東京」が三つ星を獲得したあとのストーリー。アジア人女性初の三つ星レストランのシェフとなった早見倫子(鈴木京香)だったが、その直後に新型コロナウイルスが蔓延し飲食業界は大きな打撃を受ける。倫子は店を維持することばかりを考え、見栄えだけの料理によって「グランメゾン東京」はミシュランの星を失い、危機的状況に。一方、パリに行ったはずの尾花夏樹(木村拓哉)は姿を消し、連絡が途絶えていたが、世界トップレストランにノミネートされると噂になっていたフレンチレストラン「メイユール京都」でコース料理を食べた倫子は、その店に尾花がいることを確信する。木村は、スペシャルドラマと映画の話を聞いた時は「非常にうれしかった」と振り返る。「あのパンデミックさえなければ、もっと早いタイミングでできたのかなと思っていました。でも、あの時間が実在していましたし、やりたかったけどやれる状況ではなかったというのが正直なところかなと思います」そして、このタイミングで続編を届けるならば、コロナ禍も描くべきだと考えたという。「フィクションですが、実在したその時間はなかったことにしたらいけないじゃないかなと。踏ん張られた、もちろん別の選択をされて、お店を閉じざるを得なかった方たちもたくさんいらっしゃるだろうし、その選択を強いられた方たちに対しても、そこをすっ飛ばして描くのは嫌だと、プロデューサーの伊與田(英徳)さんにも話をさせていただきました」木村は「料理は究極のコミュニケーション」だと語る。「料理を作ってお客様に食べていただく。流れはそれで終わりですけど、素敵な時間を過ごしていただくために料理を作るわけで、料理を考え、作り、提供し、食べていただくって、究極のコミュニケーションだと思います。そのコミュニケーションが取りたくてもと取れなかった時間を避けて通るのは違うのかなと。家族の話や警察学校の話だったら、そこまで描く必要はないと思いますが、飲食の話では必要だと思いました」脚本を読み、登場人物それぞれがしっかりと生きてきたことが伝わってきたという。「尾花はコミュニケーション能力が高い方ではないので、脚本を読んでいて、そっち通っていくんだという思いはありましたが、そっちを通っていくから面白いという部分もありました。倫子さんは倫子さんなりに、コロナ禍でお店を守ったけど、守ったからこそ失ったものもあるんだなと。5年間、各々の時間をしっかり生きてきた人たちなんだと感じました」尾花役の木村、倫子役の鈴木京香に加え、平古祥平役の玉森裕太(Kis-My-Ft2)、相沢瓶人役の及川光博、京野陸太郎役の沢村一樹らも再集結。再会した時は、5年という隙間を一切感じなかったそうで、「その人たちがそのシチュエーションにその衣装を着ていてくれるだけで、全員スイッチが入ったような感じになりました」と述べ、新キャストの窪田正孝、北村一輝についても「新たな素材が加わってくれてすごくありがたかったです」と語る。尾花が倫子に自分が作った料理を出すシーンの裏話も披露。いろいろな角度から撮影した同シーンにおいて、ドラマであっても冷えた料理を食べてほしくないと思い「9皿ぐらい作った」と明かし、「料理が人の体の中に入っていくという、その一部分を自分が担う責任と喜びはものすごくあったし、お芝居ですけど、『すごくおいしい。なんで私にはこれが作れないんだろう』と涙を流す倫子さんを目の当たりにした瞬間に、ものすごくスイッチが入りました」と振り返った。役としてシェフを演じているわけだが、本当に料理人のような気持ちになる瞬間もあったと語る。「お芝居で『おいしい』と言えばいいのに、本当においしくないと嫌だなと。用意スタートで始まってカットになったら終わりの世界で、カットがかかったら鈴木京香さんのはずなのに、味について『どうかしら』と言うような、変な現場になっていました」●金髪にイメチェン 小林圭シェフとかぶり「照れた」スペシャルドラマの料理監修を務めたのは、前作に引き続き、三つ星を守り続けている東京・品川のフレンチレストラン「カンテサンス」の岸田周三シェフ。映画は、2020年にアジア人初となるフランスの三つ星を獲得した「Restaurant KEI」の小林圭シェフが料理監修を務めた。小林シェフは金髪が特徴的だが、木村も連ドラ時の黒髪ではなく金髪にイメチェンして尾花を演じた。「あの時のまんまだねという形容ではないだろうなと。いつもお世話になっているヘアサロンの方に『(髪を)どうしようかなと思っている』と言ったら、『思い切っていっちゃいましょうか』と言われて。パリに行ってすごく思うのは、『私はこれが好きなの』『私はこれを羽織っているのが一番心地いいの』という方ばかりで、その中にいる尾花夏樹が取った選択としてはなしではないと思いました」小林シェフも金髪だと知ったのは、木村が髪色を変えてから。「『うわ〜かぶった』と。本人と会った時も照れましたし、お互い頭を一瞬見ました」と笑った。連ドラに加え、5年ぶりにスペシャルドラマと映画で尾花を演じた木村は、「尾花を通じて、料理というエンターテイメントのいろんな瞬間に立ち会え、いろんな思いもさせてもらいました」としみじみ。10月に行われた「ミシュランガイド東京2025」発表セレモニーでは、共演の玉森とともに登壇し、三つ星掲載店を読み上げる大役を務めた。「三つ星に選ばれた方たちの屋号を発表させてもらったんですけど、料理や食事に対して興味や熱がそこまで高くない方たちからすると、究極のひとごとなのかもしれませんが、ミシュランとか三つ星という価値、選ばれることの名誉や責任、プレッシャーがある。今回も三つ星を取られたカンテサンスの岸田シェフが監修してくださって、実際に彼がお店で出しているメニューも使わせていただいて、すごく一部分の世界かもしれないですけど、尾花夏樹をやらせてもらうことによってその一部分を味わうことができて楽しかったです」木村自身も、尾花を演じる前は「ミシュランってタイヤですよねという方が解釈としては強かった」と言うも、「この作品でいろいろ時間を過ごさせてもらうと、ミシュランの響きも違う響きになってくるし、そこに対してものすごい熱量やモチベーションで向き合っている方たちの存在を知ることができ、食べる前の『いただきます』が変わったかもしれない。添え物の野菜から何にしても全ての命をいただいていると思うようになりました」と変化を告白。「個人的にも1つの作品としても、非常に面白く価値があり、共演者もスタッフもすごく宝物になったなと思います」と本作への思いを語った。■木村拓哉1972年11月13日生まれ、東京都出身。近年の主な出演作は、ドラマ『教場』シリーズ(20、21、23)、『未来への10カウント』(22)、『Believe-君にかける橋-』(24)、映画『レジェンド&バタフライ』(23)など。歌手としては、今年8月に3rdアルバム『SEE YOU THERE』をリリース。9月29日より約2年半ぶりとなるライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」を開催し、12月25日に最終日を迎えた。